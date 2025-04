Pronósticos deportivos y asociaciones estratégicas: Explorando el vínculo entre la UFC y las plataformas de apuestas en línea

Desde su creación en el año 1993, los fanáticos de las artes marciales mixtas han seguido los enfrentamientos organizados por la UFC. Figuras como Jon Jones, Khabib Nurmagomedov, Demetrious Johnson y Alex Pereira han demostrado su gran talento en la jaula octagonal, capturando la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo.

En los últimos años, la UFC ha forjado un vínculo con otro sector emergente: el de las apuestas en línea.

Entendiendo el sector de las plataformas de juegos y apuestas deportivas en línea

El sector “iGaming” es aquel que involucra una amplia gama de apuestas, tales como juegos de casino, apuestas deportivas, bingos, loterías y juegos de cartas, actividades en las cuales los seres humanos hemos participado a lo largo de la historia. La diferencia, sin embargo, radica en la “i” al principio del término, la cual significa “internet”. Por ende, el sector del iGaming se enfoca en experiencias de juego y apuestas ofrecidas a través de páginas web y aplicaciones móviles.

En la actualidad, la industria iGaming abarca un variado número de verticales y entidades. Empresas de software como PlayTech, mejor conocida por desarrollar megaways slots o tragamonedas, por ejemplo, se clasifican como proveedores de software iGaming. Por otro lado, existen plataformas de casinos en línea, las cuales ofrecen este tipo de productos y servicios al público consumidor.

Aunque, a partir de la década de los 2010, la industria experimentó un auge masivo a nivel mundial gracias a la evolución de la tecnología móvil, mayor conectividad e internet de mejor calidad, lo cierto es que sus orígenes se remontan a la época de los años 90.

Por aquel entonces, los primeros software de juegos de casino comenzaron aparecer en la web, atrayendo a millones de internautas alrededor del mundo. En 1994, Antigua y Barbuda permitió la emisión de licencias a empresas que desearan abrir un casino en línea. Dos años después, se creó la Comisión de Juego de Kahnawake (KGC), cuya principal actividad era la concesión de licencias a casinos en línea en todo el mundo.

En 1996, sólo existían 15 sitios web de apuestas, pero tan solo un año después ya había 200. En la década de los 2000, países como los Estados Unidos y el Reino Unido comenzaron a regular el sector, en respuesta a su creciente popularidad.

Hasta la fecha de hoy, se estima que existen alrededor de 5000 plataformas de apuestas en línea, aunque no están disponibles en todas las regiones del mundo.

El vínculo entre la UFC y los proveedores de apuestas en línea

¿Cuál es la relación entre el Ultimate Fighting Championship (UFC) y las apuestas en línea? Para empezar, estas plataformas ofrecen a los internautas la posibilidad de realizar apuestas con respecto al desarrollo y desenlace de eventos deportivos. Usualmente, las disciplinas deportivas disponibles en estos sitios web o aplicaciones incluyen el fútbol, fútbol americano, tenis, baloncesto, béisbol y automovilismo. En los últimos años, varios proveedores de apuestas deportivas han agregado a las artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés) a sus catálogos.

Esto se debe a que, cada año, el interés por las MMA y los eventos de la UFC crece cada vez más. En abril del 2024, el enfrentamiento entre Pereira y Hill rompió varios récords, entre ellos las preliminares de pago por visión (pay-per-view o PPV) de la UFC más vistas en la historia de ESPN, con 1,86 millones de espectadores en total.

Un total de 20,067 asistentes acudieron a la T-Mobile Arena, resultando en ganancias de 16,5 millones de dólares estadounidenses. La UFC estima que tiene alrededor de 625 millones de fanáticos, una cifra impresionante para una serie de eventos que surgió tan solo 31 años atrás.

Las compañías de apuestas en línea, aprovechando la gran popularidad de la UFC, han buscado asociaciones estratégicas con los máximos representantes de la competición. El crypto casino Stake, conocidos por sus acuerdos con la Fórmula Uno y celebridades como Drake, se han asociado con figuras como Alex Pereira, Israel Adesanya y Alexandre Pantoja.

Alex Pereira (Poatán), el actual número uno en el ranking de peso semipesado de UFC, es uno de los “embajadores” más recientes en asociarse con la marca. Sobre esta alianza, representantes de Stake manifestaron lo siguiente:

“Poatán siempre deja claro su potencial de taquilla al pisar el octágono. Con una enorme base de seguidores en redes sociales de más de 6 millones de fans, es un complemento ideal para Stake, lo que se alinea con nuestro objetivo de asociarnos con los mejores y más grandes nombres del deporte. Nos entusiasma asociarnos con otro de los mejores talentos de la UFC e invitamos a sus fans a nuestra plataforma.”

¿Cómo funcionan las apuestas en la UFC?

Aquellos interesados en apostar en la UFC deben hacerlo a través de una plataforma legítima, de buena reputación y con una licencia operativa vigente. Es necesario registrarse como usuario de estas plataformas, lo cual es únicamente posible si se cumple con el requisito de edad y se aceptan los términos y condiciones. Tras esto, se selecciona la pelea de la UFC Y se escoge una opción de apuesta.

La forma más común de apostar en las cuotas de MMA es apostar a qué luchador ganará el combate. Las casas de apuestas utilizan líneas de dinero (moneylines) cara a cara para establecer estos mercados, calculando una probabilidad implícita para cada luchador y estableciendo la línea de dinero correspondiente para esa apuesta.

Por ejemplo, el luchador A es el campeón vigente y lleva una racha de cinco victorias consecutivas, en las que ha dominado, incluyendo cuatro nocauts. El luchador B es un veterano del deporte, pero su carrera está en declive tras dividir victorias y derrotas en sus últimos seis combates, incluyendo dos derrotas por nocaut.

Dado que el luchador A tiene una mayor probabilidad implícita de ganar (75-80%), las casas de apuestas lo han establecido como favorito, y sus cuotas de línea de dinero reflejan esas posibilidades de ganar el combate. El luchador B tiene una menor probabilidad implícita de ganar (25-30%) y se le considera el perdedor, lo que también refleja sus posibilidades de victoria.

Modalidades de apuestas UFC

Además de predecir cuál luchador será quien gane el combate, existen modalidades de apuestas UFC adicionales. Generalmente, los tipos apuestas en eventos de artes marciales mixtas incluyen los siguientes:

Parlay

Las parlays de la UFC son modalidades de apuestas bastante populares, ya que normalmente se puede apostar a un solo mercado (la línea de dinero) en la mayoría de las peleas. Una parlay permite combinar varias predicciones para crear una sola apuesta, y se recibe un gran pago total si todas son correctas. El dinero ganado por cada predicción correcta se acumula en la siguiente, lo que aumenta las ganancias. Sin embargo, si una predicción es incorrecta, la apuesta es nula.

Over/Under

El formato Over/Under simplemente requiere predecir si la pelea terminará pronto o si se prolongará. Las casas de apuestas establecen una línea de total de asaltos (normalmente 2,5 en una pelea sin título y 4,5 en una pelea por el título) y el usuario debe adivinar si la pelea durará más o si terminará antes.

Props

Finalmente, algunas casas de apuestas también ofrecen apuestas especiales o “prop bets” que no están directamente relacionadas al resultado de la pelea. Ciertos proveedores ofrecen una amplia gama de apuestas para peleas importantes, incluyendo el final en el primer minuto, la hora del final, si se deducirán puntos o si la pelea llegará hasta el final.

Principales eventos de artes marciales mixtas que tener en cuenta

Existen varias competiciones alrededor del mundo organizadas por compañías promotoras de las artes marciales mixtas. Además de la UFC, destacan la PFL, EFC y KSW.

UFC

La empresa estadounidense UFC, considerada como la más grande en el mundo de las MMA, organiza una serie de eventos a lo largo del año. Usualmente, cada evento comienza con una cartelera preliminar seguida de una cartelera principal, siendo la última pelea conocida como el evento principal.

Los eventos de la UFC se dividen en nueve formatos diferentes: eventos numerados (UFC 312, 313, 314, etc), actualmente transmitidos en pago por evento, Fight Nights, The Ultimate Fighter Finale en ESPN+, UFC on ABC, UFC on ESPN, UFC on Fox, UFC on FX, UFC on Fuel y UFC Live.

Entre los próximos encuentros, sobresalen:

UFC 315: Muhammad vs. Della Maddalena, 10 de mayo, Montreal, Canadá.

UFC Fight Night: Burns vs. Morales, 17 de mayo, Las Vegas, Estados Unidos.

UFC on ESPN: Blanchfield vs. Barber, 31 de mayo, Las Vegas, Estados Unidos.

UFC 316: Dvalishvili vs. O’Malley 2, 7 de junio, Nueva Jersey, Estados Unidos.

UFC Fight Night 257, 14 de junio, Georgia, Estados Unidos.

UFC on ABC: Hill vs. Rountree Jr., 21 de junio, Baku, Azerbaijan.

UFC 317, 28 de junio, Las Vegas, Estados Unidos.

PFL

La Liga de Luchadores Profesionales (PFL) es otra liga estadounidense de MMA lanzada en 2018. Es la primera gran organización de MMA en la que los atletas individuales compiten en temporada regular, postemporada y campeonato, en lugar de hacerlo todo el año

En la actualidad, la PFL organiza combates en seis divisiones de peso: peso pluma, peso ligero femenino, peso ligero, peso wélter, peso semipesado y peso pesado. Además, existe la división “Super Fight” definida por el estatus y el valor del nombre de los participantes en vez del peso.

El siguiente evento, PLF 7, se llevará a cabo el 27 de junio y marcará las semifinales del torneo en las divisiones de peso medio y peso ligero.

EFC

Fundada en 2009, la Extreme Fighting Championship (EFC) es la mayor promotora de MMA del continente africano. Cuenta en su plantilla con luchadores profesionales de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, Sudamérica, Reino Unido, Australia y África. La organización produce 10 eventos en vivo al año y, actualmente, cuenta con más de 120 atletas contratados exclusivamente por la organización.

EFC 124 es el próximo evento en el calendario de 2025. Programado para el 6 de junio, EFC 124 tendrá lugar en Sandton, Sudáfrica.

KSW

Konfrontacja Sztuk Walki, más conocida por sus siglas, KSW, es ampliamente considerada como la principal organización de MMA en Polonia. La KSW es famosa por sus torneos de cuatro y ocho hombres, que se celebran en una sola noche.Muchos luchadores que han triunfado en KSW se han unido a promociones más conocidas como la UFC.

Apostar de manera segura en las artes marciales mixtas: Lo que se debe tener en cuenta

Antes de apostar en cualquier evento de MMA, ya sea a través de un crypto casino o casa de apuestas deportivas en línea, es importante tener un sólido conocimiento del deporte. El apostador debe familiarizarse a fondo con los distintos luchadores, incluyendo sus fortalezas y debilidades, para poder predecir efectivamente el desarrollo de cada combate. También se recomienda consultar estadísticas detalladas y pronósticos de apuestas de expertos.

Además de esto, el apostador debe consultar diferentes casas de apuestas deportivas en línea y comparar sus cuotas de apuestas de la UFC o cualquier otra liga antes de apostar. Esto te permitirá obtener las mejores condiciones en cada apuesta, mejorando tus posibilidades de éxito a largo plazo. Asimismo, es necesario monitorear las fluctuaciones de las cuotas, ya que a menudo se encuentran oportunidades para desanimar al público apostando por un luchador impopular con cuotas infladas artificialmente.

En este contexto, es fundamental observar los principios del juego responsable, los cuales buscan fomentar una experiencia de apuestas positiva y segura. Uno de los principales elementos del juego responsable es no considerar las apuestas deportivas o juegos de azar como una forma de ganar dinero, sino como una actividad recreativa. Quien apuesta debe establecer límites de tiempo y presupuesto, depositando fondos que no estén destinados a cubrir necesidades básicas.

Para concluir, es esencial utilizar páginas de apuestas deportivas que cuenten con una licencia de operación vigente otorgada por una autoridad del juego. A su vez, conviene familiarizarse con el reglamento local respecto a las apuestas en línea, con el fin de tener una experiencia positiva y segura.