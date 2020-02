Si hay algo que los fans, leyendas y Superestrellas actuales de WWE han criticado, es el hecho de que las promos de los luchadores no se sienten reales.

Fácil es hacer una comparación cuando una Superestrella de WWE y una estrella de AEW hablan al micrófono. El caso más claro es el de Dean Ambrose y Jon Moxley, quien se negó a decir varias cosas que los guionistas le escribieron en la empresa de Vince McMahon.

► Promos con guiones en Raw

Ahora, en AEW puede decir lo que le nazca del corazón, y no nos referimos a usar palabras altisonantes, ni nada por el estilo, sino a tener su propio estilo al tener más libertad al micrófono, y decir cosas que él diría en la vida real. Y de acuerdo a Jerry Lawler, en una reciente entrevista para el podcast de Stone Cold Steve Austin, reveló que WWE estaría inclinándose al hecho de que las Superestrellas sean las que construyan sus propias promos en televisión:

«Drew McIntyre ama el negocio. Realmente lo hace, y está emocionado de poder estar en donde está ahora. Creo que podría ser el tipo. Todos sabemos que han estado buscando a alguien desde John Cena, y WWE lo intentó bastante con Roman Reigns.

«Y sí, por supuesto, Roman es demasiado grande, los fans lo quieren, y probablemente sea tan bueno como cualquier otro que hayan intentado empujar hasta ese punto, pero creo que todavía hay espacio para que otro tipo sea la cara de la empresa. Drew no es John Cena. Él no es ‘Stone Cold’ Steve Austin. Todavía no es The Rock. Y en WWE están buscando ese tipo de personalidad y realmente creo que con el solo hecho de estar cerca de McIntyre y poder verlo, te das cuenta que luce fantástico, realmente creo que él podría ser el tipo de WWE.

«Ahora que Paul Heyman está a cargo de Raw, no son tantos los personajes que son predeterminados por los guionistas creativos. Le están dado la oportunidad a los muchachos de ser ellos mismos, así como cuando Steve Austin se convirtió en Stone Cold Steve Austin. Nadie te decía cómo tenías que actuar como Stone Cold. Eras tú mismo, Steve, se te dio la oportunidad y la aprovechaste.

«Cuando tienes a un escritor microgestionándote y diciéndote cada cosa que debes hacer, te conviertes en un robot y solo piensas en si estás haciendo las cosas bien o mal, de acuerdo a lo que esa persona quería o si la estás jod***** por completo.

«Recuerdo cuando no estaba siendo comentarista de Raw de manera regular, pero regresaba cada nada y estaba en WrestleMania, o en el Royal Rumble, o algún PPV como esos. ¡Y nunca lo olvidaré! Estaba en la parte de atrás, tras bambalinas, y a ti, Austin, te estaban diciendo algo los escritores, una entrevista que querían que hiciera. Así que estoy ahí parado, y de repente veo a Ric Flair leyendo una promo que un niño de 20 años escribió para él. Y pensé: ‘Dios mío, ¿qué le pasó al negocio de la lucha libre profesional?’ [Risas] Esa es la parte que no entiendo.

«Pero, ¿saben qué? Realmente creo que uno poco de eso está cambiando ahora con Heyman a cargo de Raw. Sí, está dejando que a los chicos, como dijo Austin, se les dé unos puntos clave dentro de la promo que tienen que decir, y sean ellos los que lleguen a decir esos puntos por su propia cuenta«.

Stone Cold Steve Austin dijo estar de acuerdo con lo que Jerry Lawler señaló, y dijo que cuando alguien microgestiona a los luchadores, les hace no disfrutar decir promos, y los hace que todo el tiempo estén distraídos pensando en decir todo lo que tienen que decir, más que en decirlo de la manera en que deben de decirlo.