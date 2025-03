Promo de John Cena en Raw rompe récords en YouTube

Ayer, en la más reciente edición de Raw, vimos cómo John Cena rompió su relación con el Universo WWE. Llamó a los fans egoístas y le dijo que todos se aprovechaban de él, y hasta dijo que un niño en primera fila se burlaba de él y era tóxico siendo fan de él. La cara del niño fue un poema y su reacción y la de su mamá se hizo viral en redes sociales.

Pues bien, como el show se emitió en vivo en la tarde, muchas personas no pudieron verlo en el horario normal y WWE subió el video a sus redes sociales, logrando una gran acogida. Y, en tan solo 19 horas, y al momento de publicar esta noticia, el video con el segmento completo, en donde también se encaró con el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, tiene más de 2 millones 700 mil visitas.

► John Cena rompe récords de WWE en YouTube con su más reciente edición en Raw

John Cena recibió una lluvia de abucheos del público mientras contemplaba qué hacer en el ring. Cena tomó un micrófono y afirmó que cuando alguien tiene una base sólida en la vida, no necesita la aprobación de los demás. Dijo que durante 25 años ha sido una víctima y que los fanáticos solo han sido crueles con él.

Cena aseguró que los fanáticos lo han acosado durante años y esperaban que fuera su marioneta con una sonrisa en el rostro. Cena declaró que no es un técnico ni un rudo, sino un ser humano. El 16 veces Campeón Mundial expresó que los fanáticos han sido terribles con él desde su debut en WWE en 2002.

Cena comentó que desde el principio le hicieron sentir que no era digno de su atención y que cambió para agradarles, pero nunca fue suficiente. Y dijo que trabajó arduamente y comenzó a ganar una y otra vez, pero aun así nunca fue suficiente. Afirmó que pasó diez años entregando todo lo que tenía y que, cuando intentó hacer algo bueno en sus últimos momentos, tampoco fue suficiente.

Cena señaló que la reacción del público confirmaba su punto y que los fanáticos deberían sentirse avergonzados de sí mismos. Declaró que los fanáticos solo piensan en sí mismos mientras él sacrifica sus valores. Aseguró que los fanáticos no obtendrán nada de él y que no cambiará su música de entrada porque es su propia voz en la canción.

Cena les pidió a los fanáticos que se miraran en el espejo y reflexionaran sobre lo mal que lo han tratado. El público comenzó a corear el nombre de Cody Rhodes, lo que llevó a Cena a decir que todos en la arena eran culpables, incluidos aquellos que coreaban su nombre.

Cena afirmó que los fanáticos que dicen apoyarlo en realidad no han hecho nada por él. Dijo que le han robado momentos personales y lo han convertido en el blanco de una broma invisible durante 15 años. Aseguró que los fanáticos usan su mercancía para hacerlo sentir bien, pero que él vive los valores de hustle, loyalty, respect (trabajo arduo, lealtad y respeto) y never give up (nunca te rindas) todos los días.

Cena sentenció que los fanáticos lo usan como excusa para justificar sus fracasos mientras lo ven triunfar. Describió su relación con el público como tóxica y disfuncional, por lo que decidió romper con todos ellos.

Cena finalizó diciendo que no los necesita, no le importan y no significan nada para él. Cody Rhodes interrumpió a Cena con su música de entrada y se dirigió al ring. Rhodes dijo que todos estaban dispuestos a escuchar a Cena, incluido él mismo. Aceptó que los fanáticos le han dado lo peor a Cena, pero también le han dado lo mejor.

Rhodes explicó que los fanáticos hicieron eso porque Cena era especial, podía soportarlo y cargar con esa responsabilidad. Rhodes preguntó dónde estaba el hombre representado en la camiseta de Cena.

Rhodes admitió que, pese a todo, estaba emocionado por enfrentarse cara a cara con él, pero que lo único que obtuvo fue lo que Cena es ahora. Advirtió a Cena que no llevara su nueva actitud a WrestleMania 41, porque si lo hacía, lo aplastaría y lo retiraría antes de tiempo. Finalmente, Cody le dijo a Cena que encontrara a su antiguo yo, porque él quería enfrentar a ese hombre en WrestleMania 41.