Prominence: Risa Sera dice adiós a los encordados

Bajo la producción de Prominence y teniendo como escenario el Tokyo Korakuen Hall, la luchadora japonesa Risa Sera tuvo su función de despedida denominada «Risa Sera Retirement«.

► «Risa Sera Retirement»

Risa Sera se retiró luego de trece años de carrera luchística debido a un problema médico de salud mental. Sera estuvo acompañada de un nutrido grupo de representantes de la escena profesional luchística japonesa, donde es muy querida.

En la primera lucha, se dio la última aparición del dueto Azure Revolution, el que Risa Sera conformó con Maya Yukihi (ambas debutaron juntas) para enfrentar en triple amenaza a SAKI y Rydeen Hagane y a Chie Ozora y Miran. Tras una gran labor de equipo, Azure Revolution se llevó el triunfo en su última lucha.

Se efectuó una divertida campal donde intervinieron catorce gladiadoras y que termino ganando Shin Hirota Katsushika Sakura.

Siguió un choque de tercias mixtas donde Ikuto Hidaka, Itsuki Aoki y Maika Ozaki dieron cuenta de Takashi Sasaki , Rina Amikura y Yuko Sakurai.

En duelo de poder a poder, Kurumi Hiragi enfrentó a HANAKO en un duelo que finalizó en empate tras concluir el tiempo límite.

En el turno principal, se dio la lucha final del Risa Sera, quien enfrentó en mano a mano a Suzu Suzuki, su heredera luchística. Durante el desarrollo de la batalla hubo intervenciones de Itsuki Aoki, Maya Yukihi y las luchadoras de Prominence a petición de Suzuki, pero Risa Sera las fue neutralizando una a una, hasta que solamente Suzu Suzuki volvió a quedar frente a ella. Suzu se lanzó con todo, hasta que logró capturar a su mentora con un letal Suplex Alemán y todo terminó.

Luego Suzu Suzuki dio un largo discurso, agradeciéndole a Risa Sera sus enseñanzas y felicitándola por una fructífera carrera. Comenzó entonces la ceremonia de despedida; primero subieron al ring las luchadoras independientes que participaron en el evento: Natsu Sumire, VENY, Kaho Kobayashi, Kakeru Sekiguchi, Unagi Sayaka, Maika Ozaki y Yuki Mashiro. Luego subieron las luchadoras cómicas: Bonjomi, Kaori Yoneyama, Shin Sakura Hirota, Mikayo Matsumoto y Cherry. En seguida, se dieron cita los oficiales de Ice Ribbon, Hamuki Hoshi, Makoto, Matsuzawa, Mio Shirai, Tank Nagai con los niños, el locutor del ring Ai Hara y Takayuki Ueki. También acudieron patrocinadores de Wrestle BINGO, Weekly Pro Wrestling, el equipo de distribución y representantes de las empresas donde participó: Sean Capture (Ikuto Hidaka, Itsuki Aoki), Shinose Sanjushichi y Arisa Shinose, FREEDOMS (Takashi Sasaki, Jun Kasai, Violento Jack), COLOR’S (SAKI, Hikari Shimizu, Yuko Sakurai, Rina Amikura), STARDOM (Hazuki, Akira Kurogane, HANAKO, Rian, Presidente Taro Okada), Takase Miyuki en nombre de Sendai Girls, Marigold (Nao Ishikawa, Mai Sakurai, Kizuna Tanaka), PURE-J (Command Bolshoi, Leon, Hanako Nakamori, Raideen Hagane, Chie Ozora, Hisarei), Miran en nombre de Diana, WAVE (Yumi Ohka, Fox Count, Sakuran, GAMI, Enka). Así como las recientemente retiradas Yuki Miyazaki, Sonoko Kato y Tae Honma y la legendaria Manami Toyota, en quien Sera se inspiró para ser luchadora profesional.

Luego tocó turno a Maya Yukihi, Suzu Suzuki y Prominence (Hiragi Kurumi y Natsumi Mochi). Por último subió al ring la familia de Risa Sera antes de que ella diera su discurso final y se produjera el toque de los diez gongs; punto final para una impresionante carrera.

Risa Sera fue levantada en hombros por las luchadoras participantes de la función para una vuelta final al Korakuen Hall.

Los resultados completos son:

Prominence «RISA SERA RETIREMENT ~ AOI HONO BANJO», 12.01.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,007 Espectadores

1. Last Azure Revo: Risa Sera y Maya Yukihi vencieron a SAKI y Rydeen Hagane y a Chie Ozora y Miran (14:09) con un Rasha Hasami de Sera sobre Miran.

2. Hazuki y Kohaku vencieron a Kaho Kobayashi y Kakeru Sekiguchi (11:57) con un Diving Senton de Hazuki sobre Sekiguchi.

3. Battle Royal: Shin Risa Sera venció a Mochi Natsumi (#1) con un Furafura Don (22:00). Orden de eliminación: Shin Hirota Katsushika Sakura (#3), Kaori Yoneyama (#10), Sayaka Unagi (#7) y Sumire Natsu (#11), Kyusei Ninja Ranmaru (#4) y Hibiscus Mii (#4), Shin Hirota Risa Sera (#14), Miyuki Takase (#8), VENY (#9), Cherry (#12), Miyako Matsumoto (#6), Yuki Mashiro (#2), Saran (#13) y Mochi Natsumi (#1).

4. Ikuto Hidaka, Itsuki Aoki y Maika Ozaki vencieron a Takashi Sasaki , Rina Amikura y Yuko Sakurai (8:18) con un Rasha Hasami de Aoki sobre Sakurai.

5. Kurumi Hiragi vs. HANAKO – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

6. Risa Sera Retirement Match: Suzu Suzuki venció a Risa Sera (25:09) con un German Suplex Hold.