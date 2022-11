Prominence: «Red Flame Always In The Heart»

«Red Flame Always In The Heart» fue el nombre de la función que Prominence ofreció en el Shin-Kiba 1st RING en Tokio.

En confrontación hardcore de parejas mixtas, Risa Sera y Orca Uto fueron contundentes ante Risa Fera y Super Hardcore Machine.

Siguió un violento encuentro en mano a mano donde se midieron Toshiyuki Sakuta y Akane Fujita. Aunque esta hizo todo lo que estuvo a su alcance para castigar a su oponente, no pudo evitar caer ante el de Freedoms.

Siguió un choque hardcore de parejas cómicas de maestro – alumna, donde intervinieron cuatro duplas. Se llevaron la victoria el equipo de Sakura Hirota y Takayuki Ueki.

Cerrando la función, el ultraviolento Toru Sugiura se impuso a Suzu Suzuki en el cuarto combate individual que la joven sostiene a manera de prueba.

Los resultados completos son:

Prominence «ROUND 7 ~ ALWAYS HAVE A RED FLAME IN YOUR HEART~», 23.10.2022

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 135 Espectadores

1. Hardcore Match: Risa Sera y Orca Uto vencieron a Risa Fera y Super Hardcore Machine (12:37) con la Yurikamome de Sera sobre Fera.

2. Hardcore Match: Toshiyuki Sakuta derrotó a Akane Fujita (12:38) con un Chair-asissted Swanton Bomb.

3. Freestyle Teacher Hardcore Match: Sakura Hirota con Teacher Takayuki Ueki venció a Miyako Matsumoto c/ Teacher Jun Kasai, Hiragi Kurumi c/ Teacher Violento Jack y Kitsune c/ Teacher Yuki Miyazaki (11:46) por pinfall de Matsumoto.

4. Suzu Suzuki Death Match 10 Matches Round 4: Toru Sugiura derrotó a Suzu Suzuki (16:06) con un Swift Driver.