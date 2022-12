«Put Your Hand On The Flame» fue el evento que presentó Prominence en el Shin-Kiba 1st RING de la capital nipona.

► «Put Your Hand On The Flame»

La joven Fella Risa sostuvo un Gauntlet Match donde se midió ante diez gladiadores.

Siguió un mano a mano donde Risa Sera dominó a la luchadora independiente Miyako Matsumoto.

Orca Uto y Super Hardcore Machine unieron fuerzas para someter a Mochi Natsumi y Toshiyuki Sakuda en casi once minutos de refriega.

A continuación, siguió un choque de parejas mixtas enfrentándose Alex Colon y Hiragi Kurumi contra Akane Fujita y Takumi Tsukamoto, resultando ganadores los primeros.

En el turno estelar, Suzu Suzuki tuvo su sexta lucha death match de prueba contra Drew Parker. Ambos luchadores mostraron buena química. Suzuki resistió bien los ataques de su oponente y tuvo un buen momento ofensivo. Sin embargo, Parker terminó imponiéndose.

Los resultados completos son:

Prominence «Put Your Hand On The Flame», 11.12.2022

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 148 Espectadores

1. Gauntlet Match: Akane Fujita, Hiragi Kurumi, Miyako Matsumoto, Mochi Natsumi, Orca Uto, Risa Sera, Super Hardcore Machine, Suzu Suzuki, Takayuki Ueki y Toshiyuki Sakuda vencieron a Fella Risa (8:17)

– Fella Risa vs. Mochi Natsumi – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00)

– Takayuki Ueki derrotó a Fella Risa (0:06)

– Fella Risa vs. Super Hardcore Machine – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00)

– Fella Risa vs. Suzu Suzuki – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00)

– Fella Risa vs. Orca Uto – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00)

– Fella Risa vs. Toshiyuki Sakuda – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00)

– Fella Risa vs. Akane Fujita – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00)

– Kurumi Hiragi venció a Fella Risa (0:11)

– Fella Risa vs. Miyako Matsumoto – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00)

– Fella Risa vs. Risa Sera – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (1:00).

2. Risa Sera derrotó a Miyako Matsumoto (7:21)

3. Hardcore Match: Orca Uto y Super Hardcore Machine derrotaron a Mochi Natsumi y Toshiyuki Sakuda (10:53)

4. Hardcore Match: Alex Colon y Hiragi Kurumi vencieron a Akane Fujita y Takumi Tsukamoto (14:31)

5. Suzu Suzuki Death Match 10 Match Series 6th: Drew Parker derrotó a Suzu Suzuki (15:03)