Prominence: Cartel «Risa Sera Retirement» El adiós de Risa Sera

La empresa femenina independiente hardcore Prominence, dio a conocer el cartel completo para «Risa Sera Retirement«, función con la que Risa Sera culmina su carrera profesional.

► «Risa Sera Retirement»

Luego de catorce años como luchadora, Risa Sera concluirá su carrera con una función que presentará su empresa Prominence en el Tokyo Korakuen Hall.

Las acciones comenzarán con una batalla campal con entrada escalonada que reunirá a 14 luchadoras con estrechos vínculos con Sera. Promete ser un combate caótico y espectacular, digno de un evento de retiro.

Hiragi Kurumi una de las luchadoras emblemáticas de Prominence, sostendrá un duelo de poder a poder contra HANAKO de Stardom.

Esta también será la última vez que se presente la dupla Azure Revolution, formado por Risa Sera y Maya Yukihi. En esta lucha se les unirán SAKI y Raideen Hagane y el equipo de Chie Ozora y Miran, quienes mostrarán su brillante trabajo en equipo en una lucha en triple amenaza.

En el turno estelar, Risa Sera se enfrentará a Suzu Suzuki en su combate de retiro. Suzuki fue miembro fundador de Prominence y actualmente se encuentra en la cima de la lucha libre, principalmente en Stardom. Para Sera, Suzuki es la oponente a la que más desea transmitir su espíritu, y también la oponente que más desea interponerse en su camino.

Tras su retiro, Sera anunció que creará una nueva organización llamada «Wrestle BINGO!», con sede en su ciudad natal, Sera, en la prefectura de Hiroshima.

El cartel completo queda así:

Prominence «RISA SERA RETIREMENT ~ AOI HONO BANJO», 12.01.2026

Tokyo Korakuen Hall

1.- Battle Royale: Unagi Sayaka, Savior Ninja Ranmaru, Shin Sakura Hirota, Katsushika Sakura, Miyuki Takase, Cherry, Natsu Sumire, Natsumi Mochi, Hibiscus Mii, VENY, Yuki Mashiro, Miyako Matsumoto, Kaori Yoneyama, X

2.- Hazuki y Kohaku vs Kaho Kobayashi y Kakeru Sekiguchi

3.- Takashi Sasaki, Rina Amikura y Yuko Sakurai vs. Itsuki Aoki, Maika Ozaki e Ikuto Hidaka

4.- Hiragi Kurumi vs HANAKO

5.- Last Azure Revo: Risa Sera y Maya Yukihi vs. SAKI y Rydeen Hagane vs. Chie Ozora y Miran

6.- Risa Sera Retirement Match: Risa Sera vs. Suzu Suzuki