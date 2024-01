La promesa de Cody Rhodes tras WWE SmackDown

Una vez WWE SmackDown salió del aire, Cody Rhodes dedicó unas palabras a los fanáticos sobre Royal Rumble 2024, donde estará luchando dentro de la batalla real de 30 hombres por una oportunidad titular en WrestleMania 40. Cabe mencionarse que Seth Rollins, el Campeón Mundial de Peso Completo, está lesionado, y su participación en «The Showcase of the Immortals» está en duda. No se espera que ambos se vean las caras entonces pero esta situación podría afectar a la del «American Nightmare».

Cody after Smackdown went off air: “I’m heading to the Royal Rumble, I’m going to go back to back and I’m going to bring a championship back home to Atlanta.” pic.twitter.com/k8KeM9aOPj — Roman Reigns SZN 💥 (@reigns_era) January 20, 2024

► La promesa de Cody Rhodes

«Atlanta es mi ciudad natal. He hecho algunas tonterías aquí. Salté de una jaula que estaba demasiado alta, me prendí fuego, luché con Brock Lesnar. He hecho algunas cosas tontas. Pero todas ellas fueron en un esfuerzo por darle a esta ciudad, al pueblo, a la comunidad que me crió algo para recordar. Cuando estás en casa, compartes cosas que solo compartirías en casa. Aquí tienes una. Solo hay una cosa que me cansa al volver a casa. Lo único que me cansa al volver a casa es regresar con las manos vacías. Creo que tenemos que cambiar eso. No soy inmune a todas las noticias, a todo lo que está sucediendo, lo que sucederá, lo que no sucederá. Todo lo que puedo decirte es esto. Soy la persona adecuada para el trabajo. Soy el mejor hombre para el trabajo. Me dirijo al Royal Rumble, voy a ir por segunda vez consecutiva, y voy a llevar un campeonato de vuelta a casa, a Atlanta».