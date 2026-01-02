La gran promesa de Charlotte Flair para 2026

«La Reina» de WWE Charlotte Flair habla sobre la vulnerabilidad que lo cambió todo, lo que aún le queda por lograr, el miedo a no ser suficiente y más. Todo en una reciente entrevista con Andrew Korpan de ClutchPoints.

► En palabras de Charlotte Flair

Charlotte Flair y la vulnerabilidad que lo cambió todo

«Durante mucho tiempo me centré solo en ser perfecta, cuando en realidad son tus defectos los que te hacen especial. Abrirme y ser vulnerable, escribir el artículo para The Players’ Tribune y ser honesta sobre ese proceso me permitió conectar con los fans a un nivel que nunca antes había tenido. Antes pensaba que no estaba bien tener fallos, pero ahora entiendo que nada es una debilidad y que mi vulnerabilidad es mi mayor fortaleza.»

Mirando a 2026 y a los 40 años: más fuerte que nunca

«La edad es solo un número. Todo tiene que ver con tu aura, tu brillo, tu energía. He aprendido más en el último año que en los dos anteriores juntos. La constancia siempre ha sido la clave y, si tienes la mentalidad de que nada puede detenerte, creo que el mundo es tuyo.»

La alianza con Alexa Bliss, una tormenta perfecta

«Fue una tormenta perfecta. Yo acababa de escribir el ensayo y Alexa llevaba tiempo proponiendo que nos uniéramos. Había sido un personaje muy aislado durante mucho tiempo y, sinceramente, no podría haberlo planeado mejor. Llegué a un punto después de WrestleMania en el que no había planes creativos para mí, y como dijo John Cena: no intentes ser perfecta, sé tú misma.»

Charlotte y Ashley: separar el personaje de la persona

«Realmente interpretamos personajes, pero el mío estaba tan blindado y aislado que creo que a la gente le costaba mucho distinguir entre el personaje y la persona. Eso fue algo con lo que yo misma luché durante bastante tiempo.»

Por qué la pareja con Bliss sigue funcionando

«Llegamos a un punto en el que se sentía muy bien seguir juntas y habría sido muy negativo separarnos. Alexa es muy querida y mi personaje, en ese momento, no lo era tanto, así que había dudas sobre si funcionaría. Pero funcionó. Nuestra química real se trasladó a cámara y, una vez que eso ocurrió, fue como: ¿por qué romper algo que está funcionando?»

Las lesiones y el parón más duro de su carrera

«Cuando me lesioné estaba devastada. Fue muy aislante y mi mayor miedo era no volver al mismo nivel. Aunque nadie quiere lesionarse, fue una de las mejores cosas que me han pasado. Tuve que reiniciarme, tomar muchas decisiones importantes en mi vida y aprendí muchísimo.»

El miedo a no ser suficiente tras volver

«Siempre confié mucho en mi capacidad atlética, y cuando eso se vio limitado pensé: ¿volveré a ser lo suficientemente buena para los fans? Esa idea no dejaba de repetirse en mi cabeza. Mentalmente fue muy duro al principio.»

El combate con Asuka como punto de inflexión

«Ese combate fue un hito para mí. Necesitaba algo así para pasar página definitivamente y sentir que había superado todo lo que había pasado.»

El regreso en el Royal Rumble 2025

«Después de estar fuera un año, sin tener que estar en ‘modo Queen’, en el momento en que sonó mi música todo volvió de forma natural. Si tenía alguna duda o miedo, desapareció al instante. Fue como decir: sí, esto es lo que se siente.»

Más allá de ganar el Rumble

«No estaba tan centrada en la victoria como en el hecho de que había vuelto. Todo el trabajo de rehabilitación fue para ese momento. Fue más un “lo conseguí, lo hice” y ahora toca seguir adelante.»

La promo con Tiffany Stratton: una lección aprendida

«Todo lo que me ha pasado, lo bueno y lo malo, intento usarlo para aprender y crecer. Aquello fue una lección, un escalón más para seguir evolucionando.»

Profesionalidad en WrestleMania 41

«Creo que dejamos de lado cualquier sentimiento personal como lo haría cualquiera en su trabajo. Nunca dudé ni de ella ni de mí en cuanto a profesionalidad. El objetivo era dar el mejor espectáculo posible en el mayor escenario de todos.»

El icónico Charlotte Flair vs Rhea Ripley en WrestleMania 39

«Mi sonrisa fue como decir: “seguid eso”. Rhea y yo tuvimos una química increíble y estaba orgullosa de las dos. Fue una sensación de “a ver quién supera esto” durante todo el fin de semana.»

El peso y la presión de ser una ‘nepo baby’

«Es una bendición agridulce y añade una capa extra de presión, pero es una buena presión. O estás a la altura o no. He tenido altibajos con el apellido, pero no cambiaría nada. Nunca desacreditaría a nadie que haya triunfado siendo un ‘nepo baby’, porque sé lo duro que es este negocio.»

Lo que aún le queda por lograr en WWE

«Nunca he estado en una Elimination Chamber y nunca he ganado Money in the Bank. Todo depende de la historia. Estoy muy cerca del récord, pero mi competencia nunca fue con Cena, es con mi padre. Si la historia está ahí, sí.»

Hollywood y nuevos retos creativos

«Me encantaría cruzar al cine algún día. Me atraen tanto los papeles de villana en Marvel o DC como las comedias románticas o el drama. No descarto nada, me encanta explorar nuevos personajes y mundos.»

La gran promesa de Charlotte Flair para 2026

«2025 se volvió especial en el momento en que me rendí. Dejé de temer lo que no había pasado, acepté mis defectos y asumí cada lección. En 2026 todo va de impulso. He dejado de perseguir la perfección y me centro en el progreso. Sé que mi mejor trabajo aún está por llegar.»