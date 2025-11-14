A finales del pasado año, tras confirmarnos la gran noticia de que su carrera competitiva continuaría, Cara Noir sugirió en varias entrevistas que veríamos cambios en su personaje. Y esto se hizo por fin carne durante PROGRESS Chapter 183, cuando atacó sorpresivamente a Man Like DeReiss, actual campeón mundial de la promotora, dejando en «shock» a sus seguidores, quienes siempre lo han conocido como un enorme «babyface».
Todo hace indicar que más pronto que tarde, Noir tendrá una nueva oportunidad de conquistar el máximo cetro de PROGRESS, luego de quedarse muy cerca en sus dos intentos ante Luke Jacobs meses atrás; fracasos que detonaron, en buena parte, su cambio de actitud. Pero antes, dentro de apenas 48 horas en Chapter 186, el «Black Swan» afrontará nuevo compromiso competitivo, contra Lio Rush, quien igualmente no pudo conquistar dicha presea en duelo con DeReiss durante el show anterior, Chapter 185, y quien precisamente muestra un oscuro álter ego, denominado «Blackheart», que veremos si emplea para medirse a Noir.
El más reciente combate de Rush se dio fuera de PROGRESS, la semana pasada en RevPro Live In Sheffield, donde venció a Leon Cage, confirmándose que luchará por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero que ostenta Nino Bryant en Live In Coventry (23 de noviembre). Mientras, la última implicación hasta ahora de Noir tuvo lugar en Gold & Glory de Riot Cabaret, donde no pudo hacerse con el magno cetro de esta casa en posesión de Nico Angelo.
► Cartel de PROGRESS Chapter 186
Cara Noir vs. Lio Rush supone el encuentro más promocionado de Chapter 186: Noisy Neighbours, donde habrá otros puntos de no menor interés, caso de la primera defensa de Rayne Leverkusen como Campeona Mundial PROGRESS o la entrada en escena de Jay Joshua, debutante con la empresa para retar a Will Kroos por el Campeonato Mundial Atlas.
He aquí el menú completo de PROGRESS Chapter 186: Noisy Neighbours, a celebrarse este domingo 16 de noviembre desde el O2 Ritz en Manchester (Inglaterra).
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL PROGRESS: Rayne Leverkusen (c) vs. Session Moth Martina
- CAMPEONATO MUNDIAL ATLAS PROGRESS: Will Kroos (c) vs. Jay Joshua
- Cara Noir vs. Lio Rush
- Luke Jacobs vs. Thom Telwell
- Chris Ridegway vs. Scott Oberman
- Simon Miller vs. Adam Maxted
- RPD vs. Charles Crowley
- Kid Lykos vs. Tate Mayfairs
MANCHESTER!!!— PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) November 14, 2025
Chapter 196: NOISY NEIGHBOURS is bringing an absolutely stacked card from top to bottom, and we mean STACKED.
🏆 Championship clashes.
🎸 A Maiden Of Metal
🍻 A Session Moth
⚙️ Technical excellence
🤪 An Unhinged Prodigy
😮 Greatness.
🔨 A knockout artist
💪 Big… pic.twitter.com/Dm1317nJGz