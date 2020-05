La rivalidad Street Profits vs. Viking Raiders y sus reminiscencias con la de Matt Hardy vs. MVP

Muchos critican en estos días la manera en que WWE está manejando a su división de parejas de Raw, como si esto fuese algo nuevo... Todo, a raíz del segmento que el lunes protagonizaron The Street Profits y The Viking Raiders: un partido de baloncesto donde Montez Ford y Angelo Dawkins endosaron un 74-2 a los vikingos, si bien tras el encuentro, Erik reconociese que Ivar y él se dejaron ganar, y que en realidad, cualquier cosa que se propusieran podrían hacerla mejor.

Y esta competencia no luchística continuará, según anuncia hoy WWE.

«¡Prepárense para un concurso de LANZAMIENTO DE HACHA mañana por la noche en WWE RAW entre Street Profits & The Vking Raiders!»

► Cuando Matt Hardy y MVP se robaron el verano de 2007

Ahora que precisamente Matt Hardy vuelve a estar en boga por su protagonismo en AEW, al igual que MVP en las pantallas de WWE, cabe recordar la rivalidad que estos veteranos mantuvieron bajo bajo el paragüas de McMahonlandia durante la "Ruthless Aggression Era", y que guarda enormes similitudes con la que trazan The Street Profits y The Viking Raiders.

El detonante fue una victoria no titular de Hardy sobre MVP, por entonces Campeón de Estados Unidos, quien poco después proclamó que era "mejor que Hardy en todo". Así que para demostrarlo, WWE decretó una serie de competiciones entre ellos: desde partidas de ajedrez hasta pulsos, pasando por... sí, también un partido de baloncesto, que incluso contó con pack de figuras de acción.

Dinámica que continuó hasta SummerSlam 2007, donde iba a tener lugar un concurso de beber cerveza. Sin embargo, Stone Cold hizo de sustituto de Hardy y endosó un Stunner a MVP; aparición que impulsó esta historia enormemente. Semanas después, en un divertido giro de acontecimientos, los rivales se unieron para ganar el Campeonato de Parejas WWE, si bien la rudeza de Porter salió a flote una vez perdieron el oro en noviembre de ese mismo año, atacando a Hardy y dejándolo fuera de acción durante cuatro meses.

Pero las hostilidades no se habían cerrado. Matt Hardy regresó durante WrestleMania XXIV para impedir que MVP consiguiera la victoria en la lucha de escaleras Money in the Bank. "The Ballin' Superstar" aún portaba el título USA, así que todo desembocó en Backlash 2008. Allí, Hardy derrotó a MVP para coronarse nuevo monarca, y cinco días después lo retuvo con éxito en SmackDown!; broche a una rivalidad sin desperdicio de principio a fin.