Prochazka: «La ultima victoria de Rountree fue demasiado cautelosa»

Jiri Prochazka no quedó impresionado por la última victoria de Khalil Rountree. Rountree (14-6 MMA, 10-6 UFC) derrotó al ex campeón Jamahal Hill (12-4 MMA, 6-4 UFC) por decisión unánime en el evento principal de UFC on ABC 8 el 21 de junio en Bakú, Azerbaiyán.

Rountree derribó a Hill en el tercer asalto, pero no logró liquidarlo. Prochazka (31-5-1 MMA, 5-2 UFC), quien noqueó a Hill en UFC 311, cree que Rountree se mostró indeciso durante toda la pelea y soltó el pie del acelerador.

«Una actuación muy cuidadosa y paciente. En mi opinión, no me gusta. No me gusta esa actuación porque le dio a Jamahal demasiadas oportunidades de volver a la pelea, de ganarla. Tuvo muchas oportunidades de liquidarlo decisivamente. Así que eso no fue nada bueno de su parte. Fue muy paciente». Lo que me sorprendió fue la actuación de Jamahal Hill. Pensé que, después de tanta charla basura, daría una pelea mucho mejor de la que mostró. Fue extraño que Khalil lo dejara recuperarse y aun así sobreviviera a la pelea, mientras que Jamahal no demostró nada, y seguía demasiado seguro de sí mismo después de la pelea. Si quieres pelear al máximo nivel, ve y da lo mejor de ti, sin remordimientos.

El excampeón Prochazka se enfrentará al exretador al título Rountree en un combate a tres asaltos en el UFC 320 el 4 de octubre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Prochazka espera que sea un combate por el puesto de contendiente número uno.

Prochazka reveló que participará como suplente del peleador principal de la noche entre el campeón de peso semipesado Magomed Ankalaev y Alex Pereira.