Will Ospreay, Swerve Strickland, FTR, JetSpeed, el Campeonato Mundial de Parejas… algo está pasando con The Hurt Syndicate en AEW en estos momentos.

► ¿Problemas en AEW con The Hurt Syndicate?

Según nos indican nuestros compañeros de Fightful, hubo una propuesta para que Bobby Lashley y Shelton Benjamin perdieran el título a manos de Dax Harwood y Cash Wheeler en All In: Texas, pero el plan cambió y se fue en otra dirección, como se ve actualmente en pantalla. Los campeones quiere perder ante un equipo más joven.

Ahí podrían entrar Kevin Knight y Mike Bailey pero el mismo reporte señala que a MVP no le gusta «Speedball». Por otro lado, se valoró la idea de que Ospreay y Strickland fueran los nuevos monarcas, pero la presente lesión del «Aerial Assassin» no lo permitió. Parece que MVP prefiere a Gates of Agony, The Outrunners y Private Party.

Aclarándose también que no existen problemas entre la facción y MJF, se apunta además que existe frustración en el vestuario de «Dónde Luchan Los Mejores» porque The Hurt Syndicate son villanos que al mismo tiempo hacen movidas espectaculares y dan y reciben el cariño de los fans.