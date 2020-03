Problemas de salud de Jon Moxley durante AEW Revolution

No todo fue dicha para Jon Moxley en el PPV AEW Revolution. Aunque dio una gran lucha, llena de acción y emoción, y logró derrotar a Le Champion Chris Jericho para ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, tuvo complicaciones.

Los problemas de salud de Jon Moxley no ocurrieron tras el combate, sino durante la intensa lucha. Así se expresó el luchador durante la conferencia de prensa luego del PPV de AEW.

► Problemas de salud de Jon Moxley

«Jericho arrojó mi cabeza al poste del ring en el piso y, básicamente, golpeé un poste de acero con la cabeza casi tan fuerte como yo podría dar un cabezazo. Estaba viendo el triple por uno de mis ojos durante un minuto. Todavía me siento un poco mareado. Pensé: ‘Wow, esto no es bueno’. Entonces sentí esa sensación instantánea con la que sabes que estás lesionado. En el pasado PPV también me sucedió, solo que esa vez fue un golpe en la parte posterior de mi cuello, y pensaba: ‘¡Oh! Pondré presión en la herida’. Y eso fue exactamente lo que hice, presionar la herida».

Obviamente esta no es la primera vez que Moxley expone su integridad física, ni será la última. Para los que no lo crean, busquen en YouTube «Jon Moxley CZW» y encontrará momentos realmente peligrosos de sus luchas en Combat Zone Wrestling.

Chris Jericho no reporta haber sufrido herida alguna en esta violenta lucha, pero recordemos que Moxley le abrió la frente de un cabezazo la semana pasada y requirió 7 puntos.