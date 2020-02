Luego de varios meses de ausencia, Liv Morgan apareció la boda de Bobby Lashley y Lana, revelando que una vez estuvo involucrada románticamente con Lana. Semanas después, Morgan obtuvo dos victorias sobre Lana en Raw en luchas individuales, aunque Ruby Riott la atacó después de su última victoria el pasado 3 de febrero.

Liv Morgan tiene el tipo de trabajo como Superestrella de la WWE que requiere que viaje por todas partes, lo cual implica que tiene que llevar su equipaje consigo en dichos viajes.

En uno de aquellos viajes, Morgan escribió en su cuenta de Twitter que aún no ha recibido su bolso después de volar con West Jet rumbo hacia Winnipeg, Canadá, sede del siguiente evento en Raw el lunes por la noche. En realidad, ella escribió «malo», pero luego corrigió en otro tuit de que se refería a su bolso. Ella espera tener sus pertenencias para el lunes.

«En otras noticias, West Jet, necesito mi equipaje de vuelta antes de Monday Night Raw. Por favor y gracias.»

A raíz de los problemas con el equipaje de Liv Morgan, esta volvió a publicar otro tuit más tarde insinuando que aparecerá sin ropa, aunque aclaró que se trata de una broma.

Do I just show up to raw naked or……… lol jk, I’ve always got my gear on hand😊

Algunas superestrellas reaccionaron a las recientes publicaciones de Morgan. Primero Carmella y luego lo haría Lacey Evans. Esta última, se refirió a la última broma de Liv Morgan, la cual no se la creyó.

Why does this always happen to you?!

Además de las luchadoras de SmackDown, la aerolínea también respondió al pedido de la superestrella de Raw, pero con un mensaje típico de un Call Center.

We're so sorry to hear your bag has been delayed! Please connect with our Central Baggage Services team at 1-866-695-2247. They are best suited to support your claim and provide you with updates.

— WestJet (@WestJet) February 22, 2020