Problemas con el episodio de hoy de AEW Dynamite

En unas horas va a dar comienzo un nuevo episodio de AEW Dynamite pero han surgido algunos problemas.

► Han surgido problemas

There is a blizzard going on in Omaha although it is expected to lessen by tonight. AEW is taping two hours of Collision after Dynamite. Flights have been canceled left and right so getting everyone to the city is going to be difficult and is a work in progress right now. I… — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) March 19, 2025

«Está ocurriendo una tormenta de nieve en Omaha, aunque se espera que disminuya para esta noche. AEW está grabando dos horas de Collision después de Dynamite. Los vuelos han sido cancelados por todos lados, por lo que conseguir que todos lleguen a la ciudad va a ser difícil y es algo que se está gestionando en este momento. Creo que si hay cambios en los combates, harán un anuncio más tarde hoy».

The show isn’t being held outside and as far as leaving the building, the travel conditions are expected to improve greatly the later in the evening the show goes. https://t.co/1oFks6G5pH — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) March 19, 2025

«El show no se está llevando a cabo al aire libre y, en cuanto a salir del edificio, se espera que las condiciones de viaje mejoren considerablemente a medida que avance la noche«.

Most did. Some have had problems getting in with flights changed and canceled. Most of those advertised were in Omaha yesterday. https://t.co/hRLuY2L3UW — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) March 19, 2025

«La mayoría lo hizo (viajar hoy para el show). Algunos han tenido problemas para llegar debido a los cambios y cancelaciones de vuelos. La mayoría de los anunciados estuvieron en Omaha ayer«.

Everyone advertised for matches and segments for

AEW tonight in Omaha including Mercedes vs. Billie Starkz will be on the show tonight. Also, both advertised matches for Collision (Cole vs. Garcia + the Komander match), all participants are there. Others not advertised but… — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) March 19, 2025

«Todos los anunciados para los combates y segmentos de AEW esta noche en Omaha, incluyendo Mercedes vs. Billie Starkz, estarán en el show de esta noche. Además, ambos combates anunciados para Collision (Cole vs. Garcia + el combate de Komander), todos los participantes están allí. Otros que no fueron anunciados pero están programados son inciertos, por lo que armar el show será caótico de todos modos. Algunos están volando a Kansas City o Des Moines y viajando desde allí porque no pueden llegar a Omaha. Algunos podrían no llegar a tiempo».