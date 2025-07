¿Inesperado problema para AEW All In: Texas?

Faltan solo cuatro días para AEW All In: Texas. Con todavía por delante un episodio tanto de Dynamite como de Collision, el cartel del evento PPV luce como vemos a continuación:

¿Habrá en el show un problema de temperatura? Eso es lo que nos planteamos atendiendo a la reciente visita de Tony Khan a The Maggie & Perloff Show, donde Perloff mencionó el pronóstico del tiempo para este fin de semana:

“Así que, Tony… revisé mi aplicación del clima. No va a estar súper, súper caluroso, pero definitivamente va a hacer calor. No solo para los fans, sino que los luchadores van a estar sudando bastante aquí ”.

A lo que el presidente de la empresa luchística contestó:

“¡Hay un techo! [Perloff: Oh, Maggie, no me dijiste que había un techo] [Maggie: ¿Tengo que decirte eso?] Ustedes tienen un programa deportivo, son reporteros deportivos. [ríe] Saben que el Globe Life Field tiene techo, es un estadio famoso».