¿Qué tan probable es que Cody Rhodes regrese a AEW?

Cody Rhodes fue uno de los pilares de All Elite Wrestling. Su influencia no se limitó únicamente a lo que ocurría dentro del cuadrilátero: también fue parte clave en el desarrollo creativo, en la proyección mediática y en la construcción de la identidad inicial de la empresa. Su partida hacia WWE marcó un antes y un después tanto para él como para AEW, dejando un vacío simbólico y estratégico en la joven compañía.

Cuando Rhodes dejó WWE en 2016, lo hizo con una convicción clara: algún día regresaría, pero lo haría como una figura de mayor relevancia que la que Vince McMahon veía en él en aquel entonces. En el circuito independiente, en NJPW, ROH y finalmente en AEW, Cody consolidó su reputación como un luchador versátil, carismático y con visión empresarial. La estrategia funcionó. En 2022, su regreso a WWE no fue el de un simple retorno, sino el de una superestrella consagrada. Desde entonces, su posición ha crecido hasta convertirse, en 2025, en la cara indiscutible de la compañía y en una pieza central de su producto televisivo.

► Cody Rhodes, ¿hijo pródigo?

Esto alimenta inevitablemente una pregunta recurrente entre los aficionados: ¿podría Cody Rhodes volver algún día a AEW? La historia de la lucha libre ha demostrado que nada es imposible, y las puertas rara vez se cierran por completo. Sin embargo, el presente no parece apuntar hacia esa dirección. Las relaciones actuales entre Rhodes y AEW no atraviesan su mejor momento, y con la creciente rivalidad corporativa y mediática entre AEW y WWE, la posibilidad de un regreso se complica aún más.

Al final, el factor decisivo parece ser el sueño personal de Cody. WWE siempre fue su objetivo principal, el lugar donde deseaba escribir las páginas más importantes de su legado. Y, por el camino que está recorriendo, todo indica que su nombre quedará grabado en la historia de la empresa no solo como luchador, sino quizá también como figura clave en su gestión y creatividad tras bastidores.

Un regreso a AEW, aunque no imposible, parece poco probable en el corto y mediano plazo. Rhodes está más enfocado que nunca en cimentar su legado en WWE, y si algo ha demostrado a lo largo de su carrera es que sabe convertir sus metas en realidades. La pregunta ya no es si volverá a AEW, sino hasta dónde llegará su impacto en WWE antes de colgar las botas.