El luchador de AEW y ex de NJPW «The Best Bout Machine» Kenny Omega señala un aspecto positivo y otro negativo del evento conjunto Forbidden Door durante una reciente entrevista con la propia compañía japonesa, en la que también comenta que quizá va a volver a un nivel alto cuando regrese de la lesión y confirma que estará en Power Struggle.

Embed from Getty Images

► Pro y contra de AEW x NJPW: Forbidden Door

“Creo que el concepto de la ‘Forbidden Door’ (Puerta Prohibida) ahora, ya que la puerta ha sido completamente abierta, es menos… antes, yo imaginaba la Forbidden Door como una puerta caricaturesca en las puertas del cielo, como si necesitaras un permiso especial para abrirla”.

“Ahora, siento que es una puerta giratoria. Pero si sales por un lado, no puedes volver por el otro, a menos que tengas esa pasión, porque ha ampliado tanto el grupo de talento y ha hecho que nuestro elenco sea tan diverso, con tantas opciones, que si no eres un atleta completo, si no eres un luchador completo, simplemente no puedes estar a la altura. ¿Es especial? Quizás haya perdido un poco de esa especialidad al poder cruzar esa línea. Pero ha hecho que la competencia sea mucho más dura, y la competencia ahora es mucho más desafiante. No puedes tener éxito ahora a menos que seas, no solo el mejor en Estados Unidos, sino el mejor en Inglaterra, el mejor en Australia, el mejor en Nueva Zelanda, el mejor en Japón. Tienes que ser uno de los mejores atletas del mundo para tener éxito en el clima global de la lucha actual, y creo que la Forbidden Door ayudó a facilitar eso.”

Omega participó en la edición 2023 del evento pay-per-view luchando con Will Ospreay, quien lo destronó como Campeón de Estados Unidos de Peso Completo de la IWGP. Si las lesiones se lo permiten, es de suponer que también lo hará en la de 2025. Pero de momento veremos qué más novedades tenemos sobre su recuperación.

“ASSASSIN vs CLEANER” Will Ospreay vs Kenny Omega | IWGP US Heavyweight Championship AEW: Forbidden Door (2023) 🎧: N.Y. State of Mind – Nas pic.twitter.com/yt4dmB8Z4Z — ⛧ (@7700saint) March 29, 2024