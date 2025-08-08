Pro-Wrestling Resurrection regresa: Jean Montañez vs. Hijo del Pirata Morgan

Han pasado casi 6 años del nacimiento de la empresa Pro-Wrestling Resurrection, la cual se especializa en la promoción de la lucha libre profesional y los deportes de contacto. Enfocada en una propuesta de innovación en sus disciplinas y simultáneamente en contribuir al rescate y fortalecimiento y rescate de la lucha libre professional mexicana y tradición, en sus filas han participado elementos tan destacados como Stephanie Vaquer, o los finados Mr. Niebla y Black Warrior Jr. Y será el 26 de agosto, que la legendaria Arena López Mateos, de la Familia Guzmán, vera el regreso de dicha empresa.

El coso enclavado en el corazón de Tlalnepantla de Baz, recibirá a Jean Montañez, primer luchador que rapó al Hijo del Pirata Morgan, ya pesar de los años, la rivalidad, continua:

“El Hijo del Pirata Morgan es uno de los rivales más fuertes que me ha tocado enfrentar. Es joven pero experimentado y tiene un poderío físico asombroso, sin mencionar que cuenta con una buena escuela dentro de la lucha libre. Es justamente el tipo de rival que me gusta, por eso me siento orgulloso de haber sido el primero en raparlo”. Recientemente declare el peleador/luchador.

Estos dos gladiarores se volverán a ver de frente en la lucha semifinal, Solar, Heddi Karoui e Hijo de Dos Caras, estaran del lado del de ascendencia francesa, mientras que del lado del Pirata, llevará de compañeros, ni más ni menos que a los polémicos integrentes de la Puerkiza. Montañez, no muestra miedo y puntualizó:

“Nunca he trabajado contra ellos pero he analizado su estilo. Me parecen unos rivales con mucha agresividad y poder, va a ser interesante tenerlos enfrente por primera vez. Sé que de un tiempo a la fecha han hecho ruido en la lucha libre y esa es la clase de oponentes que busco. Son grandes pero no voy a dejarme doblegar, mucha gente que me apoya va a estar presente el 23 en la López y no importa si tengo rivales nuevos o viejos enfrente, o que manejen un estilo de lucha u otro; voy a sacar lo mejor de mí para que ese público salga contento y me siga brindando su confianza. Además no voy a subir solo solo: Solar, Hijo de Dos Caras y Heddi Karoui, ni más ni menos, me van a apoyar como se debe. La gente puede esperar una buena lucha en la que vamos a darlo todo”.

En la función de regreso de la empresa, también estarán presentes el Campeón del Bombero de Hierro, el Main Men de la Lucha Libre, el Cibernético, quién altenrará con Sangre Azteca, Dinamic Black, y Herodes Jr.

Así que todo queda listo para que el sábado 26 de Agosto Tlalnepantla arda con estos encuentros.