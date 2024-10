Private Party, nuevos campeones de parejas AEW

La lucha por el Campeonato de Parejas AEW entre Private Party y The Young Bucks tenía una estipulación especial, pues de perder, los retadores tendrían que separarse para siempre, lo que lo hizo que Matt y Nick Jackson aceptaran el combate.

La lucha comenzó pareja y por un momento, Private Party dominó; sin embargo, un enorme error de parte de Marq Quen, quien golpeó accidentalmente con la campana a Isiah Kassidy, dejándolo muy mal la mayoría del encuentro, lo que fue aprovechado por los Bucks, quienes atacaron a diestra y siniestra a sus rivales.

PRIVATE PARTY IS FIRING UP!

En lugar de terminar el combate, los integrantes de The Elite siguieron golpeando a Quen durante varios minutos, buscando masacrar a su rival. Finalmente Kassidy puro entrar al combate para emparejar las cosas, y poner en peligro a sus rivales.

Al verse superados, los Bucks se llevaron a Quen hasta la zona la entrada del escenario y distrajeron al réferi para que Okada le acomodara un martinete y lo dejara fuera de combate.

Mientras en el ring, los Bucks siguieron atacando a Kassidy, quien evitó el conteo en varas ocasiones, sin embargo, consiguió reaccionar y batalló con ambos varios minutos resistiendo todos los embates, incluso llevando al toque de espaldas en un par de ocasiones. Y justo cuando Matt aplicó un fuerte castigo y parecía que se terminaba el encuentro, llegó Quen para salvar a su compañero.

De forma sorprendente, Private Party pudo reaccionar y aplicó un Gin N Juice a Nicholas para llevarse la lucha y convertirse en nuevos campeones de AEW.

THEY DID IT! PRIVATE PARTY ARE THE NEW #AEW WORLD TAG TEAM CHAMPIONS!

October 31, 2024