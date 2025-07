Priscilla Kelly: «No quise ser ‘la esposa de Darby Allin’ en AEW»

Antes de unirse a la WWE en 2021 y convertirse en Gigi Dolin, Priscilla Kelly hizo varias apariciones en AEW.

Pero nunca firmó un contrato para quedarse en «Dónde Luchan Los Mejores». ¿Qué pasó? Ella misma lo cuenta en Rulebreakers with Saraya:

“Fue algo muy raro. Estuve en All Out, en la Casino Battle Royal. No duré mucho tiempo en el combate, pero creo que tuve un buen momento. Luego hice el Jericho Cruise, un episodio de Dynamite y un house show. Me divertí mucho y realmente estaba tratando de entrar en la empresa . Me dijeron: ‘Sigue viniendo. Encontraremos algo para ti’ . Así que seguí yendo. En ese entonces, estaba casada con Darby Allin, así que era fácil: solo tenía que subirme al auto e ir con él.

Saraya menciona que escuchó que hubo una idea para presentarla como «la esposa de Darby Allin«:

“Tal vez eso me perjudicó, por rechazar esa oportunidad, pero nunca había estado antes en una gran empresa televisiva. Sí hice el Mae Young Classic para WWE, pero la mayoría de la gente ni lo recuerda. Esta iba a ser la primera vez que me presentaban en TV. Y si esa primera vez iba a ser como ‘la esposa de Darby Allin en ringside’, me daba miedo, especialmente en ese momento, de que me vieran solo como su esposa.

En ese tiempo, yo tenía una actitud muy firme, muy terca con eso de: ‘Soy más que solo una esposa’. Ya sabes cómo es… Brie Bella salía al ring y el público coreaba ‘Yes’, pero eran cánticos por Daniel Bryan. Ese era mi mayor miedo. No es que pensara ‘al diablo con mi entonces esposo’, pero yo quería ser una entidad propia. No quería ser esa persona que entra al ring y la gente empieza a gritar ‘¡Darby!’. Quizás eso me perjudicó, o quizás no. No lo sé.”