Priscilla Kelly: «El tampón era real. La sangre no»

Antes de ser Gigi Dolin en la WWE, Priscilla Kelly era una luchadora independiente que una vez protagonizó un momento tan viral como repugnante y polémico: utilizó un tampón usado para atacar a su rival.

La situación dio la vuelta al mundo pero terminó quedando en el olvido, hasta que fue devuelta al presente durante la reciente entrevista de la «Gypsy Queen» en Rulebreakers with Saraya:

“Tuve la idea durante mucho tiempo. Era un show en un bar para mayores de 21 años en California. Allá, la gente es bastante de mente abierta. En estos shows de bar no hay ring, así que tienes que encontrar una manera de que tu combate se vea diferente al resto, donde todos solo están peleando como en un bar. Es realmente difícil. Y pensé: ‘Tengo esta idea’. La chica contra la que iba a luchar se llamaba Tuna. Obviamente, le pregunté si estaba de acuerdo con el spot. Ella dijo: ‘Sí, claro’. Era bastante punk rock”

“El tampón, sí, era real. La sangre, no. No creo que ella hubiera dicho que sí a eso. No sé si esto es tabú, como ‘No puedes revelar la magia’. Pero está bien, ha pasado suficiente tiempo. Al principio dije: ‘Nunca voy a revelar si fue real o no’, porque realmente quería dejar a la gente perturbada. Tal vez me mate por decir esto, pero Brody King, que es uno de los tipos más geniales, súper punk rock y muy solidario con las mujeres… es un tipo genial. Le pregunté: ‘Tengo esta idea para un spot. ¿Crees que es demasiado loca?’ Y él me dijo: ‘Que se jodan. Hazlo’. Me animó a hacerlo. No sé si me matará por esto o no. Probablemente ni se acuerde. Salí e hice el spot. Gracias a Dios que el video se corta después de que pongo el tampón en su boca, porque se suponía que debía saltar desde el escenario, que ella se apartara, y yo hacer un giro y caer sobre la silla. Pero no giré. Solo fui de cabeza directo a la silla, dolió muchísimo y se vio horrible”.

“Pasaron un par de meses. Pensé que esas imágenes nunca verían la luz. Estaba trabajando en mi tiendita de GNC y mi teléfono empieza a explotar. ‘¿Qué carajos?’ Mi internet estaba ardiendo. Al principio fue muy malo. A Gail Kim no le gustó para nada. Gente así, a la que admiraba en este negocio. A muchos no les gustó. Hubo grandes nombres en la lucha libre diciendo que yo era asquerosa, una vergüenza y que estaba haciendo retroceder el wrestling femenino. Tanta gente se me fue encima… y yo estaba en GNC, entrando en pánico porque no podía simplemente irme a casa a lidiar con eso. Fue uno de esos momentos en los que, aunque no me importaba, cuando es gente que tú admiras la que empieza a atacarte… hasta que Lita me escribió. Me mandó un mensaje que decía algo como: ‘Creo que eres increíble’. Eso fue todo lo que necesité para salir del pozo mental ese día. ‘Ya no me importa lo que digan los demás. Lita acaba de decirme que soy genial’. Luego, Tommy Dreamer, que me conoce desde que empecé en el negocio, tuiteó: ‘Tú, querida, eres hardcore’. Taz también salió públicamente a decir algo bueno sobre mí. Ellos vienen de ECW, así que lo entendieron. Y eso fue todo lo que necesitaba para no sentirme una mierda. Cuando todo internet se te viene encima y es gente legendaria del wrestling… Gail es un amor. Lo suyo no fue como, ‘Eres una asquerosa’. Fue más como: ‘Aprende a contar una historia’. Lo entiendo. Ella viene de otra era. Ahora amo a Gail. Es absolutamente maravillosa. La he conocido y la amo. Pero en ese momento, nadie sabía quién era yo. Solo era una chica random y la percepción era otra. Una vez que la gente te conoce y ve tu trabajo real, la cosa cambia un poco”.