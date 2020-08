Estas serían las principales luchas de AEW All Out 2020

Aún nos esperan grandes episodios de AEW Dynamite durante todo el mes de agosto, pero la empresa de Tony Khan ya tiene puestas sus miras sobre su siguiente PPV: All Out 2020. Y el pasado mes de junio, Dave Meltzer del Wrestling Observer señaló cuál sería la dirección de la escena del Campeonato Mundial AEW para dicha cita.

«Parece que habrá un Moxley vs. MJF para All Out, ya que MJF ha promovido fuertemente la idea de que está imbatido y debe ser el contendiente número uno por el título».