El principal apoyo de Rhea Ripley en el backstage de WWE

Tyson Kidd o Fit Finlay siempre son elogiados entre las Superestrellas WWE por su labor detrás de escena. Los dos productores llevan muchos años trabajando en la compañía y sin duda se han ganado su sitio junto a diferentes generaciones de luchadores y luchadoras después de haber ellos mismos dejado su huella en los cuadriláteros.

Fit Finlay & Tyson Kidd are the unsung heroes of women’s wrestling 🤍 pic.twitter.com/l3jiUxikel

— 𝑴 (@thebellasfave) June 2, 2023