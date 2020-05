Primo: “Lamentablemente en WWE la división de parejas no la toman muy en serio”

Hace unos días tuvimos la oportunidad de tener en entrevista exclusiva al ex WWE Primo Colón, donde recientemente salió en el documental The Last Ride de Undertaker que se transmite a través del WWE Network. Esta grabación fue realizada hace 2 años aproximadamente, cuando Undertaker iba a enfrentar a John Cena en Wrestlemania 34 en el Mercedes-Benz Superdome en New Oreans.

Epico junto a Primo fueron despedidos de la WWE el pasado 15 de marzo junto a mas de 20 personas dentro de la empresa incluyendo luchadores, referís y personal administrativo. Ambos luchadores estuvieron dentro de las grandes lindas por más de 10 años.

► Entrevista con Primo

También le preguntamos sobre su desarrollo como equipo junto a su primo Epico dentro de la WWE por estos pasados 10 años, y su respuesta fue: "

“Lamentablemente en WWE la división de parejas no la toman muy en serio”

