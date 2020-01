El Royal Rumble 2020 ya tiene a sus primeros cuatro participantes masculinos confirmados para la Batalla Campal número 33 en la historia de este PPV.

La noche de ayer se anunció durante Friday Night SmackDown a los cuatro nombres. Dos lo anunciaron personalmente y entre esos está el más amplio favorito a quedarse con la Batalla Campal.

Se trata de nada más y nada que Roman Reigns, quien tuvo la oportunidad de anunciar su presencia durante una entrevista con Cathy Kelley en la que también estaba presente Daniel Bryan.

Bryan declaraba que en Royal Rumble 2020 le quitará el Campeonato Universal a The Fiend y Reigns le dijo que eso significaba entonces que ambos tendrán que luchar en WrestleMania 36, pues él ganará la Batalla Campal y hará frente a Bryan o al mismísimo The Fiend. Fuertes palabras de «El Perrote», quien busca nuevamente ser «El Dueño del Patio».

Momentos antes, Elias había salido a cantar una canción de Año Nuevo y en la misma anuncio su entrada en el Rumble:

Imagine all the people living life in peace. You, you may say i'm a dreamer, but i'm not the only one ♪ #SmackDown🔵#WWIII https://t.co/v6mJ2EBjxg pic.twitter.com/rZARzSezyr

