Primeras palabras de Rhea Ripley tras volver a WWE RAW

Durante un episodio de WWE NXT a inicios de este mes, Rhea Ripley apareció para apoyar a Zaria y otras superestrellas de la división femenil de NXT, quienes previamente tuvieron una confrontacíon Roxanne Pérez, Cora Jade y las miembros de Fatal Influence. Sin embargo, justo antes de que comenzara el evento principal, la cámara mostró a Liv Morgan y Raquel Rodríguez tras bastidores alejándose con bates de béisbol, y luego se vio a Rhea Ripley acostada junto a su auto, visiblemente lastimada. La ex campeona Mundial tenía un corte en la cabeza y con un gran sangrado, y después se pudo conocer que estará fuera de acción de manera indefinida por una fractura en su cara, aunque no estaba en riesgo una eventual presencia en WrestleMania 41.

► Rhea Ripley, rumbo a WarGames

Durante el reciente episodio de Monday Night Raw, Liv Morgan, Nia Jax, Liv Morgan, Raquel Rodríguez, Tiffany Stratton y Candice LeRae se unieron para enfrentarse a Jade Cargill, Bianca Belair, Iyo Sky y Naomi. Sin embargo, para sorpresa de todos, Rhea Ripley interrumpió el segmento y se unió a estas últimas gritando «WARGAMES«, antes de darle un cabezazo a Liv Morgan, provocando la trifulca entre las involucradas.

Poco antes de la conclusión del programa de este lunes, Rhea Ripley rompió su silencio con un mensaje en su cuenta de Twitter. Ella compartió el video musical Reincarnate de Motionless in White y escribió algunas de las letras, insinuando su regreso, a pesar de usar una máscara debido a su lesión. Ripley dejó en claro que estaba apuntando a Morgan y Rodríguez, y prometió vengarse de ellas.

“No me morderé la lengua, no tengo miedo, sin carácter. Un dominio de la nada es todo lo que reinarás. Te ríes, pero ¿qué creaste? Mier**, te importa un carajo la aspirina, un dolor de cabeza”.

Sin duda, es una buena noticia ver a Rhea Ripley de vuelta y con la posibildad de combatir en el combate de WarGames que se llevará a cabo Survivor Series en el Rogers Arena en Vancouver, Canadá, este 30 de noviembre.