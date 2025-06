En el estelar del reciente Monday Night RAW, Gunther desafió a Jey Uso por el Campeonato Mundial de Peso Completo y lo derrotó luego de un intenso combate para recuperar el título. Esta victoria fue también una redención para el «Ring General», quien le devolvió la misma maniobra (una dormilona) con la que fuera derrotado en WrestleMania 41.

► Gunther llama a Goldberg y le dice que no le teme

Durante una aparición del reciente RAW Recap, Gunther dio sus primeras palabras como flamante Campeón Mundial y dijo que su victoria no debería sorprender a nadie, señalando que los fans y los analistas no veían el combate como una gran amenaza, asumiendo que se planeaba algo más grande con Goldberg o Seth Rollins, a quienes dijo no temerles porque nunca fueron un problema la vez anterior que tuvo el título.

«Por supuesto que soy el nuevo campeón. Dijiste que pillé a todos por sorpresa; no sé qué tiene de sorprendente».

«Supongo que al principio, se veía como un combate sin importancia, solo una revancha de WrestleMania, y todos especulaban que Seth Rollins haría algo con su maletín, o que Goldberg aparecería para finalmente patearme el trasero«.

“En realidad, cuando fui campeón mundial por primera vez, todos esos grandes nombres se mantuvieron alejados de mí, y con razón. Desde que llegué a la WWE, he sido el más dominante aquí”.

“Sí, perdí contra Jey Uso en WrestleMania y le doy crédito por eso. Pero esto es un maratón, no una carrera de velocidad. Nadie me iguala; nadie tiene la capacidad mental, la confianza ni la resistencia para durar tanto. Soy solo yo. Estoy compitiendo en mi propia categoría”.

Gunther ha recuperado el oro y nuevamente la confianza para desafiar a todo el elenco de la WWE sin dudarlo un segundo. Sabe que fue un Campeón dominante en el pasado y sostiene que puede volver a serlo. Ahora, resulta interesante el hecho de que haya mencionado el nombre de Goldberg, quien podría hacer su regreso para tener un último combate, retomando incluso la amenaza que dejó establecida el año pasado cuando hizo una breve aparición.