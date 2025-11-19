Primeras luchas anunciadas para WWE NXT Deadline 2025

La última gran cita del año en WWE NXT, Deadline, llega el 5 de diciembre, desde el Boeing Center At Tech Port, y anoche, durante el especial televisivo Gold Rush, se definió buena parte de su cartel.

Como primer gran anuncio, supimos que John Cena elegirá personalmente a los participantes de los dos combates Iron Survivor Challenge, cinco luchadores y cinco luchadoras. Aunque parece que uno ya ha presentado su candidatura motu propio, Myles Borne, quien atacó con una silla a Trick Williams durante el show, emulando lo que este le hizo semanas atrás.

Williams se encontraba confrontando a Ricky Saints y Oba Femi, luego de que «Absolute» y «The Ruler» acordaran una revancha por el Campeonato NXT para el evento del próximo mes, consecuencia de la coronación de Saints en No Mercy.

► Cartel de Gold Rush (jornada 2)

Con lo dicho, un duelo entre Myles Borne y Trick Williams se confirmó de cara al segundo show de Gold Rush, el próximo martes. Cabe apuntar que esta velada ya tuvo lugar, pues sus grabaciones estaban programadas para inmediatamente después de la primera parte. He aquí su menú actualizado.