Primeras imágenes del nuevo set de AEW Dynamite

Sting se despidió de los rings de una inmejorable manera en Revolution 2024. Y ahora merece la pena recordar unas palabras de Matt Jackson antes de ese antológico canto de cisne.

El título de Revolution, este año, se antoja más significativo que nunca. AEW quiere iniciar una nueva era en pos de «recuperar sensaciones» definitivamente, impulsada, además, por la contratación de Will Ospreay y las presumibles de Kazuchika Okada y Mercedes Moné.

Y como simbólico instrumento de cara a los espectadores, tras revelarse nuevo logo del programa, Dynamite debutará hoy nuevo escenario. Vía Sports Illustrated, a horas del primer episodio pos-Revolution, ya podemos ver cómo lucirá.

Los túneles vuelven a escena, con LED incluidos, novedad de la escenografía obviando el nuevo logo. He aquí lo dicho por Mike Mansury, principal responsable de producción en AEW.

Desde la Gas South Arena de Duluth (Georgia, EEUU), AEW Dynamite tendrá lugar hoy a partir de las 8 pm ET, como de costumbre. Y como de costumbre, SUPERLUCHAS les ofrecerá la mejor cobertura en directo del show. Seguidamente, su menú luchístico confirmado.

