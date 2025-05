Primeras apariciones de Cora Jade posWWE anunciadas

Elayna Black toma el relevo de Cora Jade. La ya exSuperestrellas WWE confirma primeras apariciones desde su despido el pasado 3 de mayo.

► Elayna Black toma el relevo de Cora Jade

**HAVE YOU HEARD?** Elayna Black makes her BLP return as we return to Crown Point at the Crown Antique Mall!

Tickets are available now at the link below. June 14th. Crown Point, IN.

12 PM

— Black Label Pro (@BLabelPro) May 12, 2025

«HAVE YOU HEARD? ¡Elayna Black regresa a BLP mientras volvemos a Crown Point en el Crown Antique Mall!

Las entradas ya están disponibles en el enlace de abajo. 14 de junio. Crown Point, Indiana

12 PM

Entradas: http://BlackLabelPro.com».

— Atomic Legacy Wrestling (@WrestlingAtomic) May 12, 2025

«ANUNCIO IMPORTANTE

Como fue reportado por primera vez por

@BodyslamNet ALW (@WrestlingAtomic) se complace en anunciar que

@ElaynaBlack (anteriormente conocida como Cora Jade) hará su debut en ALW el domingo 27 de julio en nuestro histórico show en el @OceanCenter de Daytona Beach, Florida. Entradas en https://www.ticketmaster.com/alw-star-spangled-slammer-9-daytona-beach-florida-07-27-2025/event/22006255ED6B2C4B».

Comenzando este nuevo capítulo de su carrera, la luchadora publicaba recientemente:

«Dejar la secundaria a los 15 años para perseguir mis sueños fue aterrador, pero estoy muy agradecida de que funcionó durante el tiempo que lo hizo. ¡Pude vivir muchos sueños de infancia, ir a tantos lugares, hacer tantas cosas y, lo más importante, conocí a algunas de las personas más importantes de mi vida, que sé que siempre estarán de mi lado! Lamentablemente, no salió como lo imaginé y estoy decepcionada por muchas cosas, pero puedo mirar atrás sin arrepentimientos y saber que hice todo con amor y pasión, y que siempre me defendí, incluso en los momentos en que tuve miedo. Estoy orgullosa de mí misma por eso. Dicho esto, CONFÍEN en que esto no es el final, sino solo un nuevo comienzo. Tengo mucho que decir cuando sea el momento adecuado. Tengo muchas ideas y estoy emocionada por el futuro y por poder mostrar de lo que realmente soy capaz. ¡Elayna Black ha vuelto de entre los muertos, perras! Nos vemos en 30«.

— Elayna Black (@ElaynaBlack) May 3, 2025