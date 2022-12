Primera reacción de Tegan Nox al volver a WWE

Tegan Nox fue despedida en noviembre del año pasado durante el régimen de Vince McMahon y nunca tuvo la oportunidad para realmente mostrarse en el elenco principal. A partir de allí, tuvo un perido bastante complicado debido a que no había luchado en otro lado debido a que no tenía una visa de trabajo, y tampoco podía salir del país porque probablemente no hubiera podido regresar. No obstante, era un secreto a voces de que Triple H quería traerla de vuelta y la esperanza para la galesa estaba allí.

► Tegan Nox volvió a WWE tras permanecer más de un año sin luchar

En el reciente Friday Night Smackdown, Tegan Nox hizo su impactante regreso a la WWE, cuando apareció para ayudar a Liv Morgan a igualar las probabilidades contra Damage CTRL. Esto daría pie a que ambas hagan equipo para una eventual lucha por el Campeonato Femenil de Parejas WWE.

Mia Yim recientemente recurrió a su cuenta de Twitter y reaccionó al regreso de Tegan Nox al subir una foto con varias superestrellas de su camada de NXT, algunas de las cuales regresaron bajo el mando de Triple H. La galesa también reaccionó a la publicación de la miembro de The OC simplemente afirmando que la banda volvió a estar junta.

Look at us…the bands back together. https://t.co/AFBiS60d2t — Nixon Newell (@NixonNewell) December 3, 2022

– «Tripulación de regreso.» – «Míranos… la banda junta de nuevo.»

Habrá que esperar qué planes tiene Triple H para Tegan Nox en aras de fortalecer aún más la división femenil de SmackDown. La ex luchadora de NXT contaba con mucho potencial en WWE, pero varias lesiones obstaculizaron su progreso en la empresa, y probablemente ese terminó siendo un factor en su despido el año pasado.