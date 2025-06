Primera reacción de Asuka tras su regreso triunfal en RAW

Asuka no había luchado desde hace más de trece meses, cuando formó equipo con Kairi Sane y Dakota Kai en una lucha de seis mujeres en SmackDown. Desde entonces, ha estado fuera de acción recuperándose de una lesión de rodilla, que incluso la hizo perderse WrestleMania 41 cuando muchos fanáticos tenían la esperanza de verla de vuelta allí. No obstante, este lunes en WWE RAW formó parte de un Fatal 4 Way para buscar un cupo en las semifinales del torneo Queen of the Ring, llevándose la victoria.

► Asuka quiere convertirse en Reina del Ring

Asuka logró un importante triunfo tras vencer a Stephanie Vaquer, Ivy Nile y Raquel Rodríguez. Inmediatamente después del combate, fue entrevistada en el centro del ring donde indicó que será la próxima Queen of the Ring, repitiendo su lema, afirmando que nadie estaba listo para ella. Luego del programa, también compartió a sus fanáticos unas palabras en su cuenta de X.

«No me había ido. Llevaba el poder dentro. El fuego nunca se extinguió, sigue vivo. Ahora… Es hora de arder de nuevo».

Tras su victoria de este lunes, Asuka se enfrentará a Alexa Bliss, excompañera de equipo, en las semifinales del torneo Queen of the Ring, cuya ganadora luchará en la final en Night of Champions este 28 de junio. En la otra llave se encuentran Jade Cargill y Roxanne Perez, por lo que una de las cuatro mencionadas luchadoras tendrá la oportunidad de convertirse en la nueva Reina.