Primera lucha definida para WWE Saturday Night’s Main Event XLIII

La primera gran cita del 2026 en WWE no será un «premium live event», sino un especial televisivo, la cuadragésimo tercera edición de Saturday Night’s Main Event, vía Peacock (y YouTube en varios mercados internacionales) este próximo 24 de enero, desde el Centre Bell de Montreal (Quebec, Canadá).

Y a 11 días vista, WWE ya ha dado cuenta de uno de los puntos de su cartel, tras los sucesos vistos ayer durante Monday Night Raw.

En uno de los encuentros disputados, The Judgment Day, representado por Liv Morgan y Roxanne Perez, vencieron a otras dos duplas: Bayley & Lyra Valkyria y The Kabuki Warriors (Asuka & Kairi Sane). Con ello, Morgan y Perez obtuvieron una oportunidad para intentar conquistar el Campeonato Femenil de Parejas WWE que ostentan actualmente IYO SKY y Rhea Ripley, desde que derrocaran precisamente a Asuka y Sane en el episodio de Raw de la semana pasada.

The Judgment Day ha portado tres veces dicho oro; la más reciente entre junio y agosto del pasado año. Las dos anteriores ocasiones se dieron con Raquel Rodriguez como compañera de Morgan. Para esta concretamente sería su quinta vez, pues antes de The Judgment Day ya lo había ostentado dos veces con Rodriguez.

► Cartel de SNME XLIII

WWE también ha anunciado que en Saturday Night’s Main Event XLIII tendrá lugar un Fatal 4-Way que determinará al retador de Drew McIntyre por el Campeonato Indiscutible en Royal Rumble 2026, pero sin sus participantes concretados.

He aquí la estampa de SNME XLIII.

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: IYO SKY y Rhea Ripley (c) vs. The Judgment Day (Liv Morgan y Roxanne Perez)

FATAL 4-WAY POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO INDISCUTIBLE WWE EN ROYAL RUMBLE 2026: Participantes por concretar