Primera lucha definida para NXT Roadblock 2023

Cuando NXT UK cerró, no tuvimos la oportunidad de ver una interesante historia que parece iba a involucrar a Meiko Satomura y Millie McKenzie, que buscaba reproducir la tantas veces plasmada historia de maestro vs. alumno. Pero de alguna forma, tal idea no habría caído totalmente en saco roto.

La pasada semana en NXT, dimos cuenta de la alianza entre Roxanne Perez y Meiko Satomura, al comprobar que la joven gladiadora pidiera la ayuda de la última Campeona NXT UK para hacer frente a Kayden Carter y Katana Chance esta semana. Y tras salir victoriosas, Satomura pidió que Perez le devolviera el favor concediéndole un combate titular. Reto aceptado sin rechistar por Perez.

Si bien ningún gráfico determinó la fecha de esta defensa, Vic Joseph dijo que Satomura ahora era un “roadblock” (obstáculo) en el camino de Perez. Presunta referencia a Roadblock, el siguiente especial televisivo de NXT.

Meiko Satomura no sólo es la mejor luchadora que tiene WWE en sus filas —aunque sume ya 43 primaveras—, sino el mejor talento sobre el ring de toda la empresa. Perez debe estar entusiasmada de poder compartir defender título ante “The Final Boss”, en lo que será sin duda la lucha más importante de su carrera. Recordar que ya se vieron las caras el pasado 6 de septiembre, con victoria de la nipona.

WWE anunció durante los primeros compases del show de ayer que Roadblock tendrá lugar el martes 7 de marzo. Por ahora, este Perez vs. Satomura es el único encuentro que podría decirse concretado para la cita.

"I did something for you, so now I would like you to do something for me."



