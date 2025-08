Primera lucha anunciada para ROH Death Before Dishonor 2025

Para culminar un fenomenal cierre de evento, tras la exitosa defensa que protagonizó Bandido contra Konosuke Takeshita por el Campeonato Mundial ROH en Supercard of Honor 2025, Hechicero se encaró con «el Más Buscado», mostrando sus intenciones.

Y aunque el monarca ya ha defendido de nuevo dicha presea (durante la más reciente edición semanal de ROH, ante Adam Priest), quedó claro en Supercard of Honor que Hechicero sería la siguiente gran amenaza para su reinado. Como ahora confirma de primera mano Tony Khan, siendo el primer anuncio oficial para Death Before Dishonor 2025.

ROH Death Before Dishonor

2300 Arena, Philadelphia, PA

Friday, 8/29



ROH World Title@BandidoWrestler vs @_ReyHechicero



Hechicero made it known at #ROHSupercard that he wants Bandido’s ROH World Championship, and they’ll fight for the title at #ROHDBD in Philly on Friday, 8/29! pic.twitter.com/xH7GFbFafK