Primera lucha concretada para ROH Final Battle 2024

Siendo ROH una marca donde las mujeres obtienen el protagonismo del que carecen en AEW, parece muy propicio que la casa del honor inaugure el cartel de su siguiente gran cita, Final Battle, con una lucha femenil, como pudo verse anoche vía HonorClub.

Y este encuentro es de carácter titular, porque Red Velvet defenderá el Campeonato Mundial Femenil de Televisión ROH ante Leyla Hirsch, tras el reto de esta en un vídeo emitido por la compañía.

Hirsch expone como credencial su victoria sobre Diamanté (la más reciente retadora de Velvet; episodio de ROH on HonorClub del pasado día 14) en el Texas Death Match disputado durante Death Before Dishonor 2024, donde, no obstante, la moscovita acabó lesionada, ausentándose de los rings hasta inicios del presente mes.

Para Velvet será su cuarto compromiso titular desde que ganara dicha presea precisamente en el mencionado Death Before Dishonor 2024. Recordemos, en el episodio de ROH on HonorClub del pasado 7 de marzo, Velvet derrotó a Hirsch como parte del torneo inaugural por el oro que ahora porta.

Mientras, el episodio de ayer abrió con Chris Jericho anunciando defensa del Campeonato Mundial ROH en Final Battle 2024, pero de momento se desconoce quién será su rival.

Justo antes de las fiestas navideñas, el 20 de diciembre, ROH celebrará Final Battle 2024, desde el Hammerstein Ballroom de la ciudad de New York (New York, EEUU). Así luce el menú inicial del show.

FRIDAY Dec 20th | Hammerstein Ballroom@ManhattanCenter | #ROHFinalBattlehttps://t.co/jzp8mHNJ5V#ROH Women’s World TV Title

Red Velvet (c) vs ‘Legit’ Leyla Hirsch#ROH Women’s World TV Title is on the line as the challenger @LegitLeyla takes on the champion @Thee_Red_Velvet! pic.twitter.com/deyCJXdnjd