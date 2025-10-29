Primera lucha anunciada para NXT Gold Rush 2025

Allá por 2023, el especial NXT Gold Rush reprodujo de alguna manera el concepto de Night Of Champions sobre la marca dorada de WWE. En dos episodios semanales se defendieron seis oros, incluyendo el Campeonato Mundial de Peso Completo, cuando Seth Rollins lo puso sobre la mesa ante Bron Breakker.

Y en los últimos días, WWE anunció una nueva edición de NXT Gold Rush, donde la noticia ya no está en los campeonatos, sino en las partes implicadas, porque AAA, TNA y EVOLVE tendrán presencia en esta cita también doble, que se emitirá en directo vía The CW el 18 de noviembre y grabada una semana después.

► Blake Monroe, camino a NYC

Y ayer, durante el más reciente episodio de NXT, supimos de la primera lucha que presentará Gold Rush 2025.

En una viñeta donde estaba como Dios la trajo al mundo (teóricamente) dentro de una bañera, y acompañada de champán y de su Campeonato Femenil Norteamericano NXT, Blake Monroe anunció que su primera defensa tendrá lugar en Gold Rush, para al mismo tiempo advertir a sus compañeras de elenco que podía arrebatarles todo lo que ellas más querían. Y supongo que no referenciaba a sus parejas.

Monroe conquistó dicha presea en Halloween Havoc este pasado fin de semana, tras vencer a Zaria, quien ejerció como sustituta de Sol Ruca, incapacitada para competir por una lesión.

«I can take everything you love, and make it mine.»



With a warning to the locker room, new Women’s North American Champion @BlakeMonroeWWE sets her sights on the bright lights of New York City for her first title defense! 🤩@Maybelline #ad pic.twitter.com/o2cHS0CFYM — WWE (@WWE) October 29, 2025