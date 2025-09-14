Por primera vez, la antesala de un PPV de AEW se emitirá en TNT y HBO Max, cuando era tradición que pudiera verse vía YouTube.
Así sucederá con Saturday Tailgate Brawl, programada para el sábado 20 de septiembre a las 2 pm ET, una hora antes del inicio de All Out 2025; cuando inicialmente tenía prevista su emisión para las 7 pm ET, consecuencia de que AEW adelantara la celebración de su gran cita en pos de no coincidir con WWE Wrestlepalooza.
Y ayer, durante Collision, supimos de la primera lucha en formar parte de Saturday Tailgate Brawl.
Haciendo honor al título del show, Willow Nightingale, Mina Shirakawa, Harley Cameron y Queen Aminata irán contra Julia Hart, Skye Blue, Megan Bayne y Penelope Ford en un «Tornado Tailgate Brawl». Las implicadas llevan semanas rivalizando en choques por equipos, como precisamente sucedió anoche en Collision, donde las rudas se impusieron.
► Cartel de AEW All Out 2025
Seguidamente, les recuerdo el menú que presenta AEW All Out 2025, a celebrarse desde la Scotiabank Arena de Toronto (Ontario, Canadá).
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: «Hangman» Page (c) vs. Kyle Fletcher
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, LUCHA A CUATRO BANDAS: Toni Storm (c) vs. Jamie Hayter vs. Kris Statlander vs. Thekla
- CAMPEONATO UNIFICADO AEW, LUCHA A TRES BANDAS: Kazuchika Okada (c) vs. Konosuke Takeshita vs. luchador por determinar
- CAMPEONATO TBS: Mercedes Moné (c) vs. Rhio
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW, CUADRANGULAR DE ESCALERAS: Brodido (Brody King y Bandido) (c) vs. tres parejas por determinar
- Adam Copeland y Christian Cage vs. FTR
- LUCHA DE ATAÚD: Jon Moxley vs. Darby Allin
- The Hurt Syndicate (MVP, Bobby Lashley y Shelton Benjamin) vs. Ricochet y Gates Of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona)
- LUCHA DE MESAS Y TACHUELAS: Mark Briscoe vs. MJF
- Eddie Kingston vs. Big Bill
