Primera lucha anunciada para el previo de AEW All Out 2025

Por primera vez, la antesala de un PPV de AEW se emitirá en TNT y HBO Max, cuando era tradición que pudiera verse vía YouTube.

Así sucederá con Saturday Tailgate Brawl, programada para el sábado 20 de septiembre a las 2 pm ET, una hora antes del inicio de All Out 2025; cuando inicialmente tenía prevista su emisión para las 7 pm ET, consecuencia de que AEW adelantara la celebración de su gran cita en pos de no coincidir con WWE Wrestlepalooza

Y ayer, durante Collision, supimos de la primera lucha en formar parte de Saturday Tailgate Brawl. 

Haciendo honor al título del show, Willow Nightingale, Mina Shirakawa, Harley Cameron y Queen Aminata irán contra Julia Hart, Skye Blue, Megan Bayne y Penelope Ford en un «Tornado Tailgate Brawl». Las implicadas llevan semanas rivalizando en choques por equipos, como precisamente sucedió anoche en Collision, donde las rudas se impusieron. 

► Cartel de AEW All Out 2025 

Seguidamente, les recuerdo el menú que presenta AEW All Out 2025, a celebrarse desde la Scotiabank Arena de Toronto (Ontario, Canadá). 

 

 

