Primera fecha de Drew Gulak tras salida de WWE

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Drew Gulak, veterano del ring, fue sacado de WWE luego de que Ronda Rousey contara en su libro que se sintió incómoda cuando este, en un saludo de manos, le tomó el cordón de su pantaloneta.

Luego, salieron otras denuncias en su contra. Decían que Gulak disfrutaba de tener un comportamiento intimidatorio para los demás luchadores, a los que les atacaba las lesiones preexistentes para que volvieran a lesionarse y para causarles dolor.

Estas acciones causaron un gran reproche entre los fans de WWE y la lucha libre profesional en general. Sin embargo, y de manera extraña, Gulak ya tiene su primera aparición fuera de la gran empresa de Stamford, Connecticut.

Y es que la empresa Beyond Wrestling anunció que Drew Gulak estará luchando en su evento Americanrana ’24, el cual se realizará desde el White Eagle en Worcester, Massachusetts, el próximo 4 de julio, con transmisión en vivo en streaming de PPV.

La decisión de la empresa ha sido bastante criticada por todo lo antes contado, y la cuenta de X, antes Twitter, de la empresa, ha sido inundada con mensajes pidiendo la salida de Gulak del show. Por ahora, la empresa sigue firme en su intención de contar con él y darle trabajo.

BREAKING: @DrewGulak returns at "#Americanrana '24: Where Eagles Dare" presented by #BeyondWrestling & @WrestlingOpen at White Eagle in Worcester on Thursday, July 4th with a special 7pm ET start time.

Tickets will be available soon at @ShopIWTV.

Stream LIVE on @indiewrestling! pic.twitter.com/kM9r5QO7ro

— Beyond Wrestling (@beyondwrestling) June 1, 2024