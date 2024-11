Primera estampa del cartel de NXT Deadline 2024

En 2022, WWE decidió reemplazar WarGames por Deadline dentro del calendario de NXT como último gran show del territorio de desarrollo antes de concluir cada año. Y podemos decir ya que resultó una decisión muy acertada.

El concepto de WarGames, así lo vemos actualmente, luce agotado por no presentarse de manera orgánica. A cambio, el concepto estrella de Deadline, esos Iron Survivor Challenge, con sendas oportunidades titulares para cada ganador, nos han dejado momentos muy emocionantes. Sin duda, el mejor «gimmick match» introducido por WWE en los últimos años.

Y para NXT Deadline 2024, a celebrarse el próximo mes, ya conocemos los tres primeros nombres que conformarán dichos «desafíos de supervivencia»: Wes Lee y Je’Von Evans en el masculino y Sol Ruca en el femenino. Ayer, durante el episodio semanal de la marca dorada, Lee venció a Cedric Alexander, Evans a Lexis King y Ruca hizo lo propio con Cora Jade.

Mientras, Trick Williams defenderá el Campeonato NXT en Deadline 2024. Su retador saldrá de un duelo que veremos el próximo martes entre Andre Chase y Ridge Holland, donde si el primero pierde, además, perderá el control de Chase U.

Seguidamente, el menú provisional de NXT Deadline 2024, a celebrarse el 7 de diciembre desde el Minneapolis Armory de Minneapolis (Minnesota, EEUU).

What a match! 🙌@WWEJeVonEvans is headed to #WWEDeadline!!#WWENXT pic.twitter.com/IqghSf2WKT