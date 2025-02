Primera estampa del cartel de Elimination Chamber: Toronto

Llega nueva oportunidad para las Superestrellas de WWE en pos de coronarse en WrestleMania 41. Jey Uso y Charlotte Flair ganaron las respectivas batallas de Royal Rumble 2025, pero el próximo mes, otros dos nombres se alzarán como contendientes gracias a la Elimination Chamber.

Y ayer, durante Monday Night Raw, conocimos a los dos primeros candidatos, tras disputarse las consiguientes luchas clasificatorias.

Del lado femenil, Liv Morgan consiguió imponerse a IYO SKY, como consecuencia de una interferencia de Rhea Ripley, quien precisamente buscaba perjudicarla y acabó propiciando su victoria. Y del lado varonil, CM Punk derrotó a Sami Zayn para ganarse su hueco.

La segunda clasificada se decidirá mediante un Bayley vs. Lyra Valkyria el próximo lunes, y en la misma noche, Rey Mysterio se medirá a Logan Paul para decidir el segundo clasificado. Mientras, el tercero tendrá como contendientes a Seth Rollins y Finn Bálor, sin fecha determinada.

En menos de un mes, el próximo 1 de marzo, Elimination Chamber: Toronto se celebrará desde el Rogers Centre de dicha ciudad canadiense. He aquí su cartel provisional.

Get ready to RUN IT BACK at #WWEChamber!



🇨🇦 TORONTO

🎟️ https://t.co/8JsTRSVCW1 pic.twitter.com/8VjHp94VlF