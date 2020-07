En un artículo reciente, quien escribe ya consideró que si Tony Khan pretende que AEW se convierta en una alternativa a WWE a la altura de la que fue WCW, no puede pensar con una mente de fanático. De ahí que muchos lo acusen de "mark", ese término equivalente a friki en la jerga yanqui que este multimillonario parece encajar sin complejos.

Y en este sentido, recuperar un título que sólo los fans más creciditos y acérrimos recordamos, creo que no es el camino. Taz hizo un anuncio el miércoles que en teoría iba a sacudir los cimientos de la lucha libre, pero que al final dejó a los seguidores casuales con el gesto contrariado: Brian Cage es ahora el nuevo Campeón FTW, casi dos décadas después de la última vez que este irreverente título fue visto en una promoción.

Reinado que la semana que viene, sin ir más lejos, se verá amenazado, pues AEW reveló el menú del siguiente episodio de AEW Dark.

SIX matches are ready for #AEWDark next week with your main event set as the #FTW championship is on the line between champion 'The Machine' @MrGMSI_BCage & challenger @FlyinBrianJr.



