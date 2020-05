Esta sería la primera defensa de Asuka como Campeona Raw

Ninguna luchadora de WWE ha conseguido tal variedad de logros como Asuka, ni siquiera Charlotte Flair, aunque esta sume mayor cantidad de ostentaciones. Porque "The Empress of Tomorrow" sabe lo que es portar todos los premios posibles de su división: Campeonato Femenil NXT, Royal Rumble, Campeonato Femenil SmackDown, Campeonato Femenil de Parejas, Money in the Bank y ahora Campeonato Femenil Raw.

Y sus dos últimas conquistas, además, de manera casi complementaria. Debido al estado de buena esperanza de Becky Lynch, WWE decidió otorgarle a la nipona el título de la marca roja cual premio dentro del maletín de Money in the Bank. Un segmento que fue totalmente sorpresivo para Asuka, según reveló Mike Johnson de PWInsider, añadiendo aún más singularidad a la tremenda apertura del último Raw.

► Nia Jax no perderá su oportunidad, ahora ante Asuka

Al respecto de los planes de WWE respecto a Asuka, Dave Meltzer reporta en el más reciente boletín del Wrestling Observer que todo apunta a que la gladiadora mantendrá su primera rivalidad como nueva monarca con Nia Jax y Shayna Baszler.

Vía creativa que conecta con otro reporte de Meltzer donde este señala que Jax iba a ser la oponente de Becky Lynch en Money in the Bank 2020 por el título de la marca roja. Pero el embarazo de "The Man" hizo que este plan se cancelara, quedando libre de defensas. Una oportunidad para "The Irresistible Force" que parece WWE guarda, ya de cara seguramente al próximo PPV del calendario, Backlash 2020 (14 de junio).

Mientras que para Baszler sería su segunda tentativa de hacerse con él por primera vez, Jax ya sabe lo que es tener alrededor de su cintura el Campeonato Femenil Raw. Durante WrestleMania 34, Jax derrotó a Alexa Bliss, aunque apenas mantuvo su estatus dos meses, pues en Money in the Bank 2018, "The Goddess" canjeó su recién conseguido maletín con éxito.