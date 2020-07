Parece que una petición expresa de AJ Styles debido a sus discrepancias con Paul Heyman (a quien culpó de la salida de Luke Gallows y Karl Anderson de WWE), el regreso de "The Phenomenal" a SmackDown también tenía un fin claro: que este fuera el nuevo Campeón Intercontinental, una vez Sami Zayn quedó despojado del cetro ante su negativa de competir bajo la coyuntura del coronavirus.

Y mientras se confirma o no que disputará una revancha con The Undertaker, Styles pondrá hoy en SmackDown por primera vez sobre la mesa su recién estrenado cetro.

A 🥂, sit-down interview, and #ICTitle Match are 𝒂𝒍𝒍 on tap for #SmackDown tonight! pic.twitter.com/isNSmSaijV