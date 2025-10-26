Primer Vistazo WWE SmackDown 31 de octubre 2025: Cartelera y predicciones

La próxima gran edición que WWE presentará de SmackDown, se realizará este viernes 31 de octubre de 2025. Esta función se realizará desde el Delta Center en Salt Lake City, Utah, y se emitirá en vivo en Estados Unidos por USA Network, y en el resto del mundo, especialmente México y Latinoamérica, en vivo por Netflix.

Pues bien, la empresa ya ha dejado ver un primer vistazo para este show, con los primeros combates anunciados, que los traemos con su respectivo análisis y predicciones de lo que pasará, solo aquí en SÚPER LUCHAS.

► Primer Vistazo y Predicciones del WWE SmackDown del 31 de octubre 2025

En la primera lucha anunciada, veremos a Carmelo Hayes luchar ante Kit Wilson, quien no lucha en SmackDown desde mayo y sus recientes luchas han sido derrotas en WWE Main Event.

Carmelo tiene la ventaja debido a que Wilson solo se especializa en luchas de parejas, pero que The Miz podría provocar su derrota, pues desde hace semanas que Miz traicionó a Carmelo y vienen en rivalidad, si bien no se han enfrentado en mano a mano, como deberían.

Por su parte, Alexa Bliss fue atacada la semana pasada por su excompañera y examiga, Nia Jax, reviviendo una rivalidad de larga data. Ya veremos qué pasa así, pues no está claro por qué Jax atacó a Bliss, y más cuando Bliss domina como Campeona Mundial de Parejas WWE, la división femenil de parejas, junto a Charlotte Flair. Una victoria de Nia Jax, o tal vez, solo darle una paliza junto con una nueva amiga que encuentre, la pondría en la mira del Campeonato Mundial Femenil de Parejas WWE.

Finalmente, Ilja Dragunov tendrá su segunda defensa titular, pues volverá a hacer un Reto Abierto por el Campeonato de los Estados Unidos WWE. Hace dos semanas, le ganó a Sami Zayn de esta manera, haciendo un regreso triunfal a WWE. El viernes pasado, gracias a la distracción de Damian Priest, Aleister Black cayó ante Ilja Dragunov, en una buena lucha.

Para este SmackDown, predecimos que tal vez Damian Prieste le podría cobrar la ayuda no pedida a Ilja. O tal vez, una aparición sorpresa de Rey Fénix o Sheamus, quien ha venido luchando en combates no televisados en SmackDown en las últimas semanas.