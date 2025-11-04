Primer Vistazo WWE SmackDown 07 de noviembre 2025: Cartelera y predicciones

La próxima gran edición que WWE presentará de SmackDown, se realizará este viernes 07 de noviembre de 2025. Esta función se llevará a cabo desde la Bon Secours Wellness Arena en la ciudad de Greenville, South Carolina, y se emitirá en vivo en Estados Unidos por USA Network, y en el resto del mundo, especialmente México y Latinoamérica, en vivo por Netflix.

► Primer Vistazo y Predicciones del WWE SmackDown del 07 de noviembre 2025

Pues bien, la empresa ya ha dejado ver un primer vistazo para este show, con los primeros combates anunciados, que los traemos con su respectivo análisis y predicciones de lo que pasará, solo aquí en SÚPER LUCHAS.

Hace dos semanas en SmackDown, Talla Tonga atacó a Rey Fénix. La semana pasada, el enmascarado mexicano se subió a un cajón en backstage, retó a Tonga a una lucha, este aceptó, y luego, Fénix le dio una bofetada.

Además, la semana pasada en la marca azul, Nia Jax luchó ante Alexa Bliss y cuando ya la tenía lista para ganarle, Charlotte se subió a la ceja del encordado y la distrajo. Esto, porque momentos antes, Charlotte se había subido a la ceja del ring y Jax la empujó, así que la rubia le reclamó, pero en ese momento justo, Bliss aprovechó para patear a Jax, caerle encima con pisotones estilo patadas voladoras y ganar el combate por conteo de tres.

Por si fuera poco, la nueva Campeona Mixtas de Parejas AAA, Chelsea Green, quien ganó el título junto con Ethan Page, buscará ganar otro título, pues retará a Giulia por el Campeonato Femenil de los Estados Unidos WWE. Y la versión varonil de este título, el Campeonato de los Estados Unidos WWE, será defendido por Ilja Dragunov en un reto abierto.

Estén pendientes a SÚPER LUCHAS para conocer más noticias de la próxima edición de WWE SmackDown, como si se anuncian más luchas o segmentos.