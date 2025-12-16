Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 22 de diciembre 2025

Este lunes, WWE Raw se presentó en el Giant Center, en Hershey, Pennsylvania, y entre otras cosas, vimos que por fin se descubrió quién era el misterioso nuevo integrante de The Vision. Se trató nada menos que de Austin Theory.

► En el episodio de WWE Raw del 15 de diciembre vimos:

The Usos vencieron a The New Day (***) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Dupri retuvo ante Ivy Nile (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Stephanie Vaquer venció por DQ a Raquel Rodriguez (** 1/2) Logan Paul venció a Rey Mysterio (** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 22 de diciembre 2025

El elenco de WWE Raw estará el lunes 22 de diciembre 2025 en la Van Andel Arena, de Grand Rapids, Michigan, local con capacidad para 13,184 aficionados y es la casa de los Grand Rapids Griffins de la AHL.

Rhea Ripley vs Asuka

Bayley vs Roxanne Perez

Je’Von Evans vs Rayo Americano