Primer Vistazo WWE Raw 10 de noviembre 2025: Cartelera y predicciones

La próxima gran edición que WWE presentará de Raw, se realizará este lunes 10 de noviembre de 2025. Esta función se llevará a cabo desde la TD Garden Arena en la ciudad de Boston, Massachusetts, y se emitirá en vivo tanto en Estados Unidos, México y Latinoamérica por Netflix.

► Primer Vistazo y Predicciones del WWE Raw del 10 de noviembre de 2025

Pues bien, la empresa ya ha dejado ver un primer vistazo para este show, con los primeros combates anunciados, que los traemos con su respectivo análisis y predicciones de lo que pasará, solo aquí en SÚPER LUCHAS.

Para la próxima semana, John Cena regresará a Raw en lo que podría ser su última aparición en la historia en Raw, y en lo que será su última aparición en Boston, muy cerca a su natal West Newbury, Massachusetts.

Estará presente porque iniciará el torneo The Last Time Is Now, en el que luchadores de Raw, SmackDown, NXT, e incluso que no trabajan en WWE, buscarán ser el último rival de John Cena el 13 de noviembre. Sheamus luchará ante Shinsuke Nakamura y Rusev luchará ante Damian Priest en esta primera ronda.

Sumado a esto, la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, luchará ante Raquel Rodríguez exponiendo su título. Y el Campeonato Mundial Femenil de Parejas WWE será expuesto por Alexa Bliss y Charlotte Flair ante Kairi Sane y Asuka de The Kabuki Warriors.

Estén pendientes a SÚPER LUCHAS para conocer más noticias de la próxima edición de WWE Raw, como si se anuncian más luchas o segmentos.